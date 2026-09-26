Desaparecidos

Caso Ayotzinapa: 12 Años Sin Conocer el Paradero de los 43 Normalistas

Datos del gobierno señalan que 151 personas han sido procesadas; destacan las detenciones de Jesús Murillo Karam y Ángel Aguirre; el lunes, el gobierno presentará un nuevo informe

12 Años Sin Conocer el Paradero de los 43 Normalistas Foto: AFP12 Años Sin Conocer el Paradero de los 43 Normalistas Foto: AFP

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