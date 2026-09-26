Primer Frente Frío en México: Lista de Estados Que Afectará con Bajas Temperaturas

El primer frente frío ya ingresó a México y durante este día recorrerá seis estados de la frontera norte del país. El sistema provocará condiciones de bajas temperaturas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso térmico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío se desplazará por la zona fronteriza de México antes de alejarse del territorio nacional. Su recorrido contempla entidades del norte, donde permanecerá durante este día.

Clima: ¿Qué estados impactará el primer frente frío?

Los estados que recorrerá el sistema son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con el SMN.

Después de avanzar por la frontera norte, el frente frío se desplazará hacia el norte del Golfo de México y se alejará de la República Mexicana, por lo que dejará de afectar al país.

Para septiembre de 2026 se prevé la llegada de tres sistemas frontales a México. El pronóstico contempla siete en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo.

El SMN señaló que esta temporada estará marcada por la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), fenómeno con una variabilidad de entre dos y siete años. Se prevé que alcance su máxima intensidad hacia finales de año, periodo en el que también se pronostica una mayor frecuencia de frentes fríos.

De noviembre a febrero podrían llegar alrededor de 32 sistemas frontales, equivalentes a más de 50% del total previsto. También se observa un incremento en los eventos de Norte, que pueden generar mayor intensidad del viento, oleaje y precipitaciones en zonas costeras del Golfo de México.