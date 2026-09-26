¿Cuándo Es la Feria del Atole en Coacalco? Tendrá Más de 120 Sabores

La Feria Nacional del Atole 2026 llegará a Coacalco, Estado de México, con una propuesta gastronómica que reunirá recetas tradicionales y combinaciones de distintos sabores. El encuentro también contará con alimentos y actividades para quienes busquen una opción de entretenimiento.

El evento celebrará 29 años de trayectoria, con la participación de productores locales y regionales. Además de las bebidas tradicionales, los asistentes podrán encontrar tamales, pan artesanal, quesadillas y otros antojitos mexicanos.

¿Cuándo será la Feria Nacional del Atole 2026?

La Feria Nacional del Atole 2026 en Coacalco será del 9 al 11 de octubre, en el Campo de Béisbol Canosas, ubicado en Avenida Canosas, entre Clemátides y Hacienda de las Rosas, en Los Héroes Coacalco. La entrada será gratuita.

El encuentro reunirá alrededor de un centenar de productores para celebrar casi tres décadas de esta tradición gastronómica.

La feria también contará con juegos mecánicos, música en vivo y espectáculos de danza, por lo que la programación combinará la propuesta gastronómica con actividades de entretenimiento.

Los asistentes podrán acudir durante los tres días del evento para conocer las diferentes propuestas de los productores participantes y disfrutar de la oferta de alimentos que acompañará la celebración.