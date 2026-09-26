¿Cansado de las Llamadas Spam? Encuentran Una Forma para Acabar con Ellas

En Perú, se reciben al año 3 mil millones de este tipo de llamadas comerciales, molestas o fraudulentas.

Según el Instituto Nacional de la Competencia (INDECOPI), cada persona recibe cuando menos 6 comunicaciones de números desconocidos al día.

Ante este gigantesco volumen de llamadas, el gobierno estableció el uso obligatorio del prefijo 500 para que las personas identifiquen estas llamadas.

La congresista Roxana Rocha, dijo que "es la hora de la sanción, dejemos de lado estas reincidencias, de estas llamadas spam que nos tienen todos locos".

Y es que el negocio del spam mueve millones de dólares. Sin embargo, afectan el día a día de la población, como lo dice Daniel Ballero: "Las llamadas son constantes, es un fastidio".

En Latinoamérica, Perú es el segundo país más afectado por las llamadas molestas, según la compañía Truecaller Insights.

Tras la obligación del prefijo, las autoridades peruanas impusieron 78 sanciones a 53 proveedores por realizar este tipo de comunicaciones, pero no se ha logrado erradicarlas.

Milagros Pozo, directora del INDECOPI, expresó: "En mayo, nos propusimos ser un poco más agresivos con la fiscalización de este tema porque obviamente las llamadas exigían más y los reclamos, también".

A las llamadas molestas, se agregan a la lista modalidades como wangiri (llaman y te cortan) para cobrar tarifas internacionales y bases de datos filtrados que circulan entre empresas y estafadores.

La recomendación es no responder llamadas desconocidas. En Perú, las operadoras telefónicas tienen plazo hasta marzo de 2027 para implementar el prefijo 500 contra el spam.

Con informacióm de Ricardo Burgos

ICM