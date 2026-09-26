Sociedad

¿Cansado de las Llamadas Spam? Encuentran Una Forma para Acabar con Ellas

Este mercado mueve millones de dólares a costa de la tranquilidad de los usuarios de líneas telefónicas

Las llamadas spam funcionan para promover un servicio o producto, o para cometer fraudesLas llamadas spam funcionan para promover un servicio o producto, o para cometer fraudes. Foto: N+

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