Internacional

Reabre Coliseo de Roma Luego de Tres Días de Luto por Muerte de Trabajador

El icónico recinto tiene casi 2 mil años de antigüedad y es el monumento más visitado de Italia

Turistas hacen fila para entrar al Coliseo de RomaTuristas hacen fila para entrar al Coliseo de Roma. Foto: Reuters

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