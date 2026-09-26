Reabre Coliseo de Roma Luego de Tres Días de Luto por Muerte de Trabajador

El famoso Coliseo de Roma reabrió sus puertas a los turistas después de tres días cerrado por luto a causa de la muerte de un trabajador, quien se precipitó desde sus alturas cuando instalaba un nuevo sistema de iluminación.

El monumento volvió a recibir visitantes desde las 8:30 (hora local) de este sábado, según confirmaron sus administradores.

En los últimos tres días, el lugar había permanecido cerrado después de que en la medianoche entre el martes y el miércoles, un joven de 22 años muriera al caer de un altura de diez metros.

La Fiscalía de Roma analiza las causas de la tragedia, sobre todo la cadena de seguridad de las obras, e investiga a siete personas por esta tragedia.

El famoso Anfiteatro Flavio, de casi dos milenios de antigüedad, es el monumento más visitado de Italia con casi 15 millones de visitantes al año, según datos del 2024.

Durante estos días de inusual cierre, los turistas que se hayan visto afectados recibirán automáticamente un reembolso de la entrada.

ICM