El Coliseo Romano, uno de los principales destinos turísticos de Italia, cerró al público este miércoles tras la muerte de un trabajador en su interior, informó el Ministerio de Cultura.

La suspensión en el monumento, el más visitado del país de la bota, se decidió en señal de luto, luego del fallecimiento del joven obrero, quien cayó de una altura de 10 metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación, pasada la medianoche.

La primera ministra Giorgia Meloni dijo estar "profundamente conmocionada y entristecida por la noticia de la trágica muerte de Andrea Moretti, un trabajador cualificado que perdió la vida anoche tras un accidente en el Coliseo".

"Morir a los 22 años es inaceptable, y más aún cuando ocurre en el lugar de trabajo", declaró Meloni en un comunicado, quien pidió aclarar "por completo" lo ocurrido.

Según el Ministerio de Cultura, el accidente ocurrió en el segundo nivel del edificio histórico.

El personal médico de emergencia llegó de inmediato e intentó reanimarlo, sin embargo, no pudieron hacer nada por el joven.

Las investigaciones técnicas y científicas han sido encomendadas a los Carabineros para esclarecer las causas del accidente y las condiciones laborales del joven en el momento de la caída.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, decidió el cierre durante toda la jornada del famoso Anfiteatro Flavio.

La clausura se llevó a cabo cuando ya había entrado al monumento el primer turno de visitas de la mañana ya que, "un cierre inmediato de los accesos habría provocado una gran concentración de visitantes en el exterior" del Coliseo con "repercusiones para la seguridad y el orden público", según un comunicado del Ministerio.

"Una vez finalizada la salida ordenada de las personas que se encontraban en el recinto, el Coliseo será cerrado al público", se indicó en una nota.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, subrayó que "no es aceptable que se siga muriendo en el trabajo" y exigió que "la seguridad sea una prioridad absoluta".

Los incidentes y las muertes en el empleo es un tema muy sensible en Italia y los sindicatos se sumaron a las denuncias de lo ocurrido.

Desde el mayor sindicato italiano, la CGIL, su secretario regional Natale Di Cola, recordó que la víctima era "un trabajador de una empresa contratada por la Administración Pública" y exigió el cierre total del Coliseo antes de que el ministro lo ordenara.

El fiscal de Roma, Antonino Di Maio, inició una investigación sobre este fallecimiento y los técnicos supervisaron la zona en busca de información.

El Coliseo, el mayor anfiteatro del mundo, fue construido en el siglo I y se utilizaba para acoger espectáculos como cacerías de animales y combates de gladiadores. Tenía capacidad para unos 50,000 espectadores.

El monumento recibe hasta 20,000 visitantes al día en los periodos de mayor afluencia, incluyendo turistas que van al parque arqueológico en el que se integra.

En 2024, 14 millones 733 mil 395 personas entraron al Coliseo Romano, un 20% más que en 2023, y generaron casi 102 millones de euros.

Con información de Agencias

ASJ