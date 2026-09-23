Internacional

Coliseo Romano Cierra Tras Muerte de Un Trabajador en el Anfiteatro

La suspensión de las visitas se llevó a cabo cuando ya habían entrado los primeros turistas al monumento

Coliseo RomanoEl monumento recibe hasta 20,000 visitantes al día en los periodos de mayor afluencia. Foto: Reuters.

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