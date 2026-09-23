A inicios de mes, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que las autoridades universitarias recuperen el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, popularmente conocido como Che Guevara, en poder de colectivos sociales desde hace más de dos décadas, un objetivo que en todos estos años no se ha cumplido.
Axel y Max son estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad, en Ciudad Universitaria, y dicen que no conocen el auditorio.
Axel Santoyo, indicó:
“Lo último que yo supe de eso fue que estaba tomado”.
“No hemos ido realmente a visitar aquel lugar, queremos conocer si llegase a haber un acuerdo, cómo volverían a implementarlo a nuestra cultura estudiantil y también profesional para los profesores”, indicó el estudiante Max Alejandro.
Antes de la toma, el auditorio Justo Sierra, bautizado Che Guevara durante el paro estudiantil de 1968, era sede de exposiciones y conciertos organizados por autoridades universitarias.
Durante 1987 albergó las asambleas del Consejo Estudiantil Universitario sobre el cobro de cuotas y el pase directo.
En el año 2000 fue sede de las asambleas del Consejo General de Huelga, durante el paro estudiantil que duró 9 meses. La toma se volvió indefinida tras el ingreso de la Policía Federal a Ciudad Universitaria y la detención de estudiantes.
En marzo de 2014, un grupo antagónico desalojó a quienes tenían en su poder el auditorio. Un día después fue recuperado por grupos anarquistas y hubo lesionados. Las autoridades de la UNAM volvieron a pronunciarse.
José Narro, entonces rector de la UNAM, indicó:
“Vamos a seguir trabajando en una dirección de presión moral para que podamos tener la devolución del auditorio, lo seguiremos haciendo”.
Uno de los incidentes más tensos ocurrió en noviembre de 2014. Policías de Investigación capitalinos fueron detectados en los alrededores del auditorio cuando investigaban el robo de un celular. Los alumnos los confrontaron y uno de los agentes sacó su arma y disparó al aire, hiriendo a un estudiante en la pierna, en respuesta, el auto en que viajaban los agentes fue incendiado.
Para 2016, la rectoría aseguró que aunque se dialogaba con los grupos en toma, presentaron denuncias ante la PGR por la ocupación del auditorio.
En 2016 el rector Enrique Graue, aseguró:
“Hemos solicitado públicamente en más de una ocasión que se desocupe, estamos procurando por todos los medios de interlocución con ellos. La denuncia está presentada desde hace mucho tiempo por despojo”.
En estos años, estudiantes han alzado la voz para que se recupere el espacio.
Lo cierto es que desde hace 26 años las autoridades universitarias no han podido recuperar el auditorio y entre la comunidad hay quienes sostienen que debería ser un espacio administrado por los estudiantes.
Con información de Raymundo Pérez Arellano, Fernando Guillén y Adrián Tinoco.