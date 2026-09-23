A inicios de mes, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que las autoridades universitarias recuperen el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, popularmente conocido como Che Guevara, en poder de colectivos sociales desde hace más de dos décadas, un objetivo que en todos estos años no se ha cumplido.

Axel y Max son estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad, en Ciudad Universitaria, y dicen que no conocen el auditorio.

Axel Santoyo, indicó:

“Lo último que yo supe de eso fue que estaba tomado”.

“No hemos ido realmente a visitar aquel lugar, queremos conocer si llegase a haber un acuerdo, cómo volverían a implementarlo a nuestra cultura estudiantil y también profesional para los profesores”, indicó el estudiante Max Alejandro.