Educación

Historia del Auditorio Che Guevara de la UNAM, Inmueble Tomado Desde Hace 26 Años

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, puso sobre la mesa nuevamente la posibilidad de recuperar el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras

Auditorio Che GuevaraFoto: Cuartoscuro | Archivo

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