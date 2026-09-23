Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 23 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Petroleros Unidos por México se concentrarán en Miguel Hidalgo a las 07:30 horas en la Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20), en Bahía de San Hipólito 20, colonia Verónica Anzures.

A las 10:00 horas, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en la Secretaría de Gobierno, en avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclistas rodarán a las 21:20 horas, del Ángel de la Independencia a un destino sin definir.

En Iztapalapa a las 20:15 horas ciclistas rodarán de Eje 5 sur y Calle 10 de agosto, colonia Leyes de Reforma con destino a la Unidad Independencia de la Magdalena Contreras, en Calle Del Son y Anillo Periférico, colonia Independencia Batan Norte, alcaldía Magdalena Contreras.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ