La actividad sísmica continúa en la República Mexicana; este miércoles, un nuevo temblor sacudió la región sureste del país, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En N+ te informamos dónde ocurrió el sismo y cuál fue su magnitud, y te compartimos los consejos de expertos sobre cómo elaborar tu plan familiar de protección civil, para que estés preparado en caso de temblor.

Todos los días, el SSN brinda información detallada sobre los sismos registrados en México, principalmente los de magnitud mayor a 4 o microsismos, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de la actividad sísmica en territorio nacional.

¿Dónde tembló?

Según la información del organismo, este día ocurrió un sismo con epicentro en Chiapas:

02:23 horas: Sismo magnitud 4.2 a 120 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El Sismológico Nacional además dio a conocer que hasta el momento suman 2 mil 684 réplicas del temblor magnitud 7.4 que ocurrió en esa misma región el 17 de julio pasado.

Luego de ese evento, el Sismológico Nacional publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Se deben seguir las instrucciones del personal del inmueble y considerar la señalización de protección civil.

En la calle: Alejarse de postes y cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

En un edificio: Meterse debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

En un carro en movimiento: Parar tan rápido como sea posible y quedarse dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Plan Familiar de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detectar y reducir riesgos. Consiste en revisar el estado de la construcción de la casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario (libreros, repisas).

Paso 2: Diseñar rutas de evacuación. Establecer las salidas más próximas y seguras, para lo cual se puede elaborar un croquis sencillo de la casa y alrededores.

Paso 3: Tomar la mejor decisión. La ciudadanía debe preguntarse a qué peligro está expuesto y entonces debe consultar las recomendaciones específicas de cada momento.

Paso 4: Realizar simulacros. “Un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia”, explicó el Cenapred.

SPB