La Secretaría de Educación Jalisco anunció la suspensión de clases presenciales en 33 municipios del estado como medida preventiva ante la evolución del huracán Polo.

Los suspensión de actividades escolares aplica para ambos turnos y todos los niveles educativos a cargo de la dependencia.

El objetivo es mantener las actividades escolares suspendidas mientras persistan las condiciones meteorológicas que puedan representar un riesgo.

La suspensión contempla los municipios Pihuamo, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Tonila, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, Unión de Tula, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

La medida permanecerá vigente hasta el viernes 25 de septiembre o hasta que las condiciones meteorológicas permitan un regreso seguro a las aulas.