Sociedad

Suspenden Clases en 33 Municipios de Jalisco por Huracán Polo

La medida preventiva fue anunciada por la Secretaría de Educación y se implementará en todos los niveles educativos

Suspenden clases por huracán PoloSerán 33 municipios los que cancelen clases. Foto: N+

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Huracán Polo provoca suspensión de clases en 33 municipios de Jalisco. La medida preventiva afecta a todos los niveles educativos

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