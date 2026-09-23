Sociedad

¿Cuántos Millones de Habitantes Hay en México? Así Creció la Población de 1950 a la Actualidad

De acuerdo con las cifras de la nueva encuesta del INEGI, la República Mexicana se mantiene como el país número 11 más habitado del mundo

Decenas de personas usan el Metro de la CDMXEn la Ciudad de México, el número de habotantes subió a 9.2 millones de personas. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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