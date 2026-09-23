Las nuevas cifras de población en México confirman que la República Mexicana sigue a un peldaño de entrar a los 10 países con más habitantes. Los datos del INEGI revelan un incremento de más de 4.3 millones en un lustro, pero ¿cuántos millones de habitantes hay? ¿Cómo ha incrementado el número en los últimos años? ¿Cuál es la diferencia respecto a 1950? En N+ te explicamos cómo creció el indicador hasta la actualidad.

La reciente publicación de la Encuesta Intercensal 2025 revela cómo es que se conforma la nueva distribución de la población en México: el Estado de México es la entidad con mayor densidad, mientras que Colima ocupa el último lugar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. De Acuerdo al INEGI, Aumenta la Población de Adultos Mayores en México

De acuerdo con esta información, que es la más reciente hasta el momento, en México hay 130 millones 911 mil 314 habitantes, un aumento de 0.7% frente a 2020.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que entre las últimas dos encuestas hay una diferencia de 4 millones 379 mil 365 pesos, respecto a las 126 millones 014 mil 024 personas contabilizadas en 2020, la encuesta anterior.

No obstante, si se realiza una comparación respecto a la población total de México de 1950, el incremento es de 407.5%. En ese año, los habitantes de la República Mexicana se calculaban en 25 millones 791 mil 017.

Las cifras de población en las últimas siete décadas son las siguientes:

1950: 25 millones 791 mil 017.

1960: 34 millones 923 mil 129.

1970: 48 millones 225 mil 238.

1980: 66 millones 846 mil 833.

1990: 81 millones 249 mil 645.

2000: 97 millones 483 mil 412.

2010: 112 millones 336 mil 538.

2020: 126 millones 014 mil 024.

2025: 130 millones 911 mil 314.

Este informe es el primero luego del fin de la pandemia de COVID-19. Otro de los datos que arroja es que la población nacida en otro país también creció, al pasar de un millón 169 mil 883 a un millón 170 mil 30 personas. Estados Unidos encabeza la lista, seguido de Venezuela, Cuba y Guatemala.