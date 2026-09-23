Economía

Hacienda Firma Convenio con la ASF para el Intercambio de Información

Ambas instituciones compartirán información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria

Billetes mexicanos de diferentes denominaciones. Foto: N+Billetes mexicanos de diferentes denominaciones. Foto: N+

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