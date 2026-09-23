La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio de Colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fortalecer la coordinación interinstitucional y ampliar los mecanismos de intercambio de información.

El instrumento permitirá compartir y analizar información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria entre ambas instituciones, además de desarrollar mecanismos conjuntos de análisis e inteligencia mediante herramientas tecnológicas y explotación de bases de datos.

En un comunicado, Hacienda detalló que la colaboración busca aprovechar las capacidades institucionales y tecnológicas de ambas instituciones para generar productos de inteligencia, modelos de riesgo, tipologías y mecanismos de análisis conjunto, con el fin de identificar estructuras, redes, patrones y conductas vinculadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).

Por una parte, la ASF podrá entregar a la UIF información obtenida durante sus procesos de fiscalización, así como la derivada de sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos.

Mientras que la UIF, por su parte, podrá proporcionar a la ASF productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que resulten útiles para las atribuciones del órgano fiscalizador, conforme a la normativa aplicable.

Como parte del convenio, se establecerá un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento técnico al instrumento. Este grupo tendrá capacidad para elaborar productos de inteligencia y análisis operativo y estratégico, además de indicadores, alertas, guías, mejores prácticas y tipologías.

El nuevo convenio da continuidad a la colaboración que ambas instituciones mantienen desde febrero de 2024, y amplía los mecanismos de coordinación existentes para fortalecer el uso estratégico de la información.

AMP