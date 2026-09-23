Cuatro hombres señalados de haber robado una casa habitación en una zona residencial de Saltillo, Coahuila, fueron detenidos este martes por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los detenidos fueron identificados como Milton 'N', Jhon 'N', David 'N' y Ángel 'N'. De acuerdo con la SSC, dos de ellos son de nacionalidad extranjera.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que la captura fue resultado de la coordinación entre autoridades capitalinas y del estado de Coahuila.

Derivado de la coordinación con autoridades del @GobDeCoahuila, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en calles de la @AlcCuauhtemocMx a Milton "N", Jhon "N", David "N" y Ángel "N", probables responsables de un robo a casa habitación ocurrido el 13 de septiembre en una zona… pic.twitter.com/RmvID7dN8s — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 23, 2026

Las autoridades identificaron una camioneta gris con placas sobrepuestas que habría ingresado al domicilio y posteriormente salido del residencial donde ocurrió el robo el pasado 13 de septiembre.

Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia y la colaboración con personal del Centro de Control y Comando de Saltillo, se ubicó el mismo vehículo en las calles Río Amazonas y Manuel Villalongín, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los policías marcaron el alto a los tripulantes, quienes, según el reporte, hicieron caso omiso e intentaron escapar. Ante esta situación, los elementos realizaron disparos contra los neumáticos de la camioneta, lo que provocó que detuviera su marcha.

Durante la revisión preventiva fueron aseguradas un arma de fuego tipo revólver y otra tipo subametralladora, además de 46 cartuchos útiles.

También fueron localizadas 200 bolsitas de plástico transparente con marihuana, 11 aparentes dosis de cocaína y ocho dispositivos móviles.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuatro hombres son considerados probables responsables del robo ocurrido el 13 de septiembre en una zona residencial del municipio de Saltillo.

Los detenidos son dos hombres de 27 años, uno de 29 y otro de 40 años. Junto con el vehículo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC informó que, como resultado de un cruce de información, se obtuvo que los cuatro hombres estarían presuntamente relacionados con un grupo delictivo generador de violencia con operación en la Ciudad de México y Coahuila, dedicado a los delitos de robo a casa habitación y narcomenudeo.

Sobre este caso, esta tarde se reportaron en redes sociales disparos cerca de las instalaciones de FGR, en la colonia Cuauhtémoc, por lo que la SSC indicó que "las detonaciones de arma de fuego ocurrieron en las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín, a unas cuadras de las instalaciones de la FGR, cuando policías de la SSC realizaron la detención de cuatro hombres relacionados a un robo a casa habitación ocurrido en Saltillo, Coahuila".

La SSC aclaró que estos hechos fueron notificados a las autoridades de la FGR quienes brindaron atención a madres buscadoras, ya que permanecen al exterior de sus instalaciones y quienes publicaron en redes sobre los disparos.

PT