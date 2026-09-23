Seguridad

Detienen en CDMX a 4 por Robo a una Residencia en Coahuila; Hay 2 Extranjeros

La SSC capitalina informó que a los sospechosos se les aseguraron armas largas como una subametralladora

Detenidos en CDMX por Robo en Saltillo, CoahuilaSSC CDMX

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Arresto en CDMX: cuatro presuntos implicados en robo en Saltillo, con armas y droga. Coordinación clave entre SSC y Coahuila.

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