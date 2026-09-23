El Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto con el que grupos vulnerables y menos favorecidos del país ahora tendrán acceso efectivo a la alimentación; así funcionará.

Se trata de una reforma al artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en que se estipula que “el Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población”.

Asimismo, señala que se promoverá su acceso a “los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y dando prioridad a la producción nacional”.

Lo anterior, porque el Programa Institucional 2020-2024 de Seguridad Alimentaria reconoce que aún existen brechas de desarrollo entre las áreas urbanas y rurales, al igual que rezagos de los mercados laborales rurales con respecto a los urbanos.

“Lo que trae como consecuencia un nivel de pobreza rural mucho más elevado”, señala.

La incidencia de la pobreza es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, niños, adolescentes, jóvenes, indígenas, mujeres en edad laboral y personas con niveles educativos bajos.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Mely Romero Celis, señaló que la reforma busca que los grupos vulnerables del sector rural tengan garantizado su derecho a la alimentación, ya que todavía hay 18.8 millones de personas que carecen de alimentación nutritiva y de calidad.

Durante la presentación de motivos, los senadores coincidieron que es paradójico que las personas que trabajan en el campo mexicano, formen parte del sector con más carencias en el acceso a una alimentación adecuada. Luego de aprobarse con 102 votos a favor, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados.

Según la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se consideran productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial: el maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne (bovinos, porcinos, aves) y pescado.

El Senado no explicó con exactitud cómo será la entrega de los alimentos o cuál será el mecanismo que se encargará de asegurarse que los grupos vulnerables cumplan su derecho de recibir alimentos para tener una vida digna.

EPP