Política

Senado Avala Reforma para Garantizar Alimentos a Grupos Vulnerables en México

La reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable busca combatir la pobreza alimentaria en zonas rurales

El Senado aprobó un proyecto para reformar la Ley de Desarrollo Rural SustentableFoto: Cuartoscuro
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