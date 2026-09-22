Luego de 11 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad las reformas constitucionales que establecen la nacionalidad única para ejercer el cargo de Presidente de la República, Gobernador o Jefe de Gobierno.

La iniciativa fue avalada en lo particular por 334 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, contra 109 votos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y una abstención. Previamente se aprobó en lo general.

Ahora, el proyecto fue turnado al Senado para su análisis.

El Pleno de San Lázaro discutió este martes la reforma sobre doble nacionalidad propuesta por el Ejecutivo federal.

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República o gubernaturas estatales renuncien a su doble nacionalidad, en caso de tenerla.

El proyecto contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, y también alcanza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Según la iniciativa, el objetivo es asegurar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.

El dictamen fue avalado en comisiones el pasado 8 de septiembre, con 26 votos a favor y cinco en contra de la oposición.

De acuerdo con el texto, una persona mexicana por nacimiento que también tenga otra nacionalidad podría competir por alguno de estos cargos si realiza previamente una renuncia efectiva a la segunda nacionalidad, conforme al procedimiento que fije la Ley de Nacionalidad.

La medida no aplicaría a otros puestos de elección popular. Se mantendría la doble nacionalidad para quienes busquen ser presidentes municipales, regidores, diputados federales, estatales y senadores.

AMP