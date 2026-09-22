Política

Diputados Avalan Reforma Para Limitar Doble Nacionalidad a Presidentes

El Pleno de San Lázaro avaló en lo general y lo particular la iniciativa enviada por Sheinbaum, y turnaron el proyecto al Senado para su análisis

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Diputados Aprueban en lo General Iniciativa de Reforma sobre Doble Nacionalidad
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