Este martes se celebra el Sorteo Mayor 4028 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, durante una ceremonia en la que los Niños Gritones de la Lotería Nacional dan a conocer los números ganadores de esta rifa así como los premios que obtuvieron.

Un total de 60 mil números (billetes) participan en este sorteo de la Lotería Nacional que ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en más de 18 mil pesos, incluido el Premio Mayor.

Para poder obtener el monto total de 21 millones de pesos, debes invertir en comprar tres series, es decir 60 "cachitos" o billetes de lotería, cuyo costo es de 1,800 pesos.

La Lotería Nacional puso en marcha una serie de diseños del Sorteo Mayor 4028 para conmemorar el aniversario de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Vasconcelos. Foto: Facebook Lotenal.

Quienes solo adquirieron una serie (20 cachitos) pueden obtener hasta 7 millones de pesos. Mientras que las personas que opten por comprar un solo billete, participan para ganar hasta 350 mil pesos.

Dado que los Niños Gritones dieron a conocer los Números Ganadores durante una ceremonia en vivo este martes a partir de las 20:00 horas, aquellas personas que hayan adquirido boleto pueden seguir el Sorteo Mayor 4028 en una transmisión que se habilitó en YouTube desde minutos antes.

En la ceremonia participaron funcionarios de la Biblioteca Vasconcelos, toda vez que el Sorteo Mayor de este 22 de septiembre se dedica al aniversario 20 de este recinto y los 80 años de la Biblioteca de México.

Si ya tienes tu billete para el sorteo, a continuación encontrarás la lista completa con los números ganadores del Sorteo Mayor 4028, así como los montos que obtuvieron por cada uno de los premios:

El número 22961 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 04194 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 14586 obtiene premio de 900, 000.

El número 47503 obtiene premio de 240, 000.

El número 14599 obtiene premio de 240, 000.

El número 45422 obtiene premio de 240, 000.

El número 24615 obtiene premio de 240, 000.

El número 25856 obtiene premio de 120, 000.

El número 15712 obtiene premio de 120, 000.

El número 17385 obtiene premio de 120, 000.

El número 35582 obtiene premio de 120, 000.

El número 51764 obtiene premio de 120, 000.

Considera que además de los números a continuación, la forma más común de consultar los resultados de la Lotería Nacional es a través de la Lista de Premios que podrás hallar en los expendios de la Lotería.