Autoridades lograron capturar a un hombre presuntamente relacionado con el robo de 500 mil pesos a un negocio de perfumes, ubicado en calles del Centro de Monterrey, Nuevo León. El sujeto presentaba una actitud sospechosa, por lo que policías lo detuvieron para realizarle una revisión.

Tras inspeccionarlo, los policías le decomisaron varias botellas de perfume, 10 dosis de cristal, una máquina y una computadora. El detenido también portaba una vestimenta similar a la de uno de los ladrones captados por las cámaras de seguridad del negocio afectado.

El hombre, identificado como Pedro ‘N’, de 27 años de edad y de nacionalidad oaxaqueña, fue trasladado a las instalaciones correspondientes y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación legal y deslindar las responsabilidades que correspondan.

Pese a que uno de los presuntos ladrones ya fue detenido, se espera que los elementos de seguridad continúen con las investigaciones para tratar de localizar a los demás sujetos que estarían implicados en el robo al negocio de perfumes.

Aunque en las imágenes captadas durante el robo se puede apreciar únicamente a dos personas, los afectados señalaron que se trataría de un grupo de cinco presuntos ladrones. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el caso.