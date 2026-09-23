Seguridad

Detienen a Presunto Ladrón de 500 Mil Pesos en Negocio de Perfumes en Monterrey

El sujeto presuntamente ingresó a una tienda de perfumes y se apoderó de diversa mercancía

Detenido por roboEl sujeto presuntamente robó una tienda de perfumes. Foto: Policía Monterrey

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