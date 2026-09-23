Internacional

María Corina Machado Habría Intentado Entrar 3 Veces a Venezuela Sin Éxito

Los esfuerzos se produjeron mientras la presidenta interina Delcy Rodríguez se encuentra de visita Nueva York

María Corina Machado Trata Tres Veces en 24 Horas Volver a VenezuelaLa líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado. Foto: Reuters

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