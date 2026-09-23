La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado habría intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces en 24 horas y en todas estas oportunidades se lo impidieron, según su equipo de trabajo.

"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.