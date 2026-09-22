Seguridad

Sentencian a Hombre por Feminicidio de Dos Mujeres Transexuales en Nuevo León

Además de permanecer internado durante 96 años en un Centro de Reinserción Social el detenido deberá pagar por la reparación de daños

Detenido en Nuevo LeónEl sujeto asesinó a dos muejeres transexuales. Foto: FGJNL

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