Un hombre fue condenado a 96 años de prisión luego de ser encontrado como culpable en dos feminicidios ocurridos durante el 2024 en Nuevo León. Este se trataría de la primera sentencia en la entidad para sancionar como feminicidio la muerte de dos mujeres transexuales.

Además de permanecer internado durante 96 años y cinco meses en un Centro de Reinserción Social de Nuevo León, el hombre deberá pagar por la reparación de daños, en los cuales se deberá indemnizar los gastos funerarios de ambas personas asesinadas.

El hombre, identificado como Julio César ’N’, habría cometido ambos feminicidios durante el 2024 en dos hechos completamente distintos. El primero de ellos ocurrió en la habitación de un motel, en Guadalupe, Nuevo León. Fue en ese sitio donde Julio César ’N’ habría obstruido la respiración de la víctima hasta dejarla sin vida.

El segundo caso ocurrió dentro de una propiedad ubicada en la colonia Terminal, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Fue en ese punto donde el hombre habría asesinado a otra mujer transexual utilizando una tela para obstruir su respiración.

También se informó que ambas personas presentaban huellas de violencia y de agresiones. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que presentó las pruebas necesarias para que se aplicara esta sentencia contra Julio César ’N’.

DAGM