Una joven de 23 años murió luego de presentar complicaciones durante el trabajo de parto en el Hospital General de Saltillo. El bebé permanece bajo observación médica en el mismo nosocomio.

La mañana del lunes, la joven, identificada como Lourdes Margarita, inició con trabajo de parto y fue ingresada al área de hospitalización alrededor de las 9:00 horas.

La noche de este lunes, horas después de su ingreso, presentó complicaciones que provocaron su fallecimiento poco antes de las 20:00 horas, de acuerdo con la información proporcionada.

Según la declaración que su madre rindió ante agentes periciales de la Fiscalía General del Estado, la joven había tenido un embarazo complicado. Además, señaló que el personal médico analizaba si el nacimiento se realizaría mediante cesárea o por vía natural.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Hasta el momento, no se ha establecido alguna acción o elemento que permita determinar que se trató de una presunta negligencia médica.

En cuanto al bebé, se informó que permanece bajo observación médica en el mismo Hospital General de Saltillo, mientras continúan las investigaciones correspondientes.