Seguridad

Muere Joven de 23 Años al Dar a Luz en Hospital General de Saltillo

La Fiscalía General del Estado informó que iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido

Muere Joven de 23 Años al Dar a Luz en Hospital General de SaltilloLa joven murió debido a las complicaciones que sufrió tras dar a luz. Foto: N+

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