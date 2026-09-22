Educación

¿Hay Clases Mañana? Estos Son los Lugares Donde se Suspenden por Huracán Polo

El huracán Polo, ahora categoría 5, intensificó la fuerza de sus vientos mientras continúa su avance por el Pacífico mexicano

Niños en clasesLa lista de municipios con suspensión podría aumentar. Foto: Cuartoscuro

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¿Clases suspendidas por el huracán Polo? Michoacán y Guerrero ya tomaron medidas. Consulta si tu municipio está afectado y sigue las indicaciones.

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