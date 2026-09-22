El huracán Polo alcanzó la categoría 5, por lo que se mantiene bajo vigilancia a varios estados del Pacífico mexicano y algunas autoridades educativas han anunciado la suspensión de actividades escolares como medida preventiva.

Para el miércoles 23 de septiembre, la suspensión confirmada hasta el momento aplica en siete municipios de Michoacán, donde no habrá clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

De acuerdo con el Gobierno de Michoacán, la medida contempla los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Debido al paso del Huracán Polo, se suspenden labores el martes 22 y miércoles 23 de septiembre en la región Sierra - Costa, abarcando los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. pic.twitter.com/6PP0U2qs3O — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) September 21, 2026

La suspensión comprende los días 22 y 23 de septiembre, debido a las condiciones meteorológicas relacionadas con el huracán Polo.

En Guerrero también se han suspendido clases como medida preventiva por Polo. La suspensión anunciada hasta ahora corresponde los municipios de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra y Montaña Alta y Baja.

Las autoridades de Guerrero han pedido a la población extremar precauciones, mantenerse atentas a las indicaciones y estar informados a través de los canales oficiales.

Por su parte, como medida preventiva, el gobierno de Jalisco también anunció que se suspendieron las clases presenciales, en ambos turnos, para los días 23, 24 y 25 de septiembre, en los planteles educativos ubicados en los municipios de Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Guachinango, Juchitlán, La Huerta, Mascota, Mixtlán, Pihuamo, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tolimán, Tomatlán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Villa Purificación y Zapotitlán de Vadillo.

Como medida preventiva ante el paso del huracán Polo por nuestro estado, les informamos que se suspenden las clases presenciales, en ambos turnos, este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre, en los planteles educativos ubicados en los 33 municipios que se mencionan. pic.twitter.com/xC0waNGUbg — Secretaría de Educación Jalisco (@educacion_jal) September 23, 2026

De igual manera que con Guerrero, la autoridad de Jalisco también pidió mantenerse atentos a las actualizaciones a las cuentas oficiales y de las redes sociales de Protección Civil.

Hasta el momento, no se ha confirmado una suspensión general de clases para el miércoles 23 de septiembre en Colima u Oaxaca por el huracán Polo.

Las autoridades mantienen vigilancia debido a las lluvias, fuertes vientos y oleaje que puede provocar el sistema.

La lista de municipios con suspensión podría aumentar si las autoridades estatales anuncian nuevas medidas durante las próximas horas, conforme avance el huracán Polo.

PT