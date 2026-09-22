Debido a la falta de recursos, por primera vez en la historia México no participará en la Olimpiada Iberoamericana de Física, que este año se celebra del 25 de septiembre al 2 de octubre en Joao Pessoa, Brasil.

La Olimpiada Mexicana de Física hizo el anunció en sus redes sociales: “Lamentamos informar que, por primera vez desde 1991, México cancela su participación en la XXIX Olimpiada Iberoamericana de Física por falta de recursos”.

Desde 1991, año en que se celebró la primera competencia en Colombia, México siempre estuvo presente. Incluso fue anfitrión en las ediciones 1997, 2008 y 2025.

Este año el equipo mexicano estaba integrado por 4 estudiantes de distintas partes del país: Vlarimir Campos (Ciudad de México), Osiel Rico (Michoacán), Daniel Mesa (Veracruz) y Fabricio Echeverría (Yucatán).

La Olimpiada Mexicana de Física hizo todo lo posible para recaudar fondos e incluso publicó en su página oficial que necesitaban donativos ya que no cuentan con apoyo oficial: “A pesar de su importancia para la formación de talento joven y el desarrollo científico del país, no recibe financiamiento gubernamental. Por eso, necesitamos tu apoyo”.

Lamentablemente no se recaudaron fondos suficientes para el viaje y la estancia de la delegación mexicana en Joao Pessoa, Brasil, por lo que se decidió cancelar la participación en la importante competencia. Desde que se realiza esta competencia iberoamericana, México nunca había faltado a la cita.

Apenas en julio pasado México participó en la Olimpiada Internacional de Física IPhO 2026, celebrada en Bucaramanga, Colombia. Aunque no se cosecharon medallas, la delegación tricolor obtuvo dos menciones honoríficas, para Alan Flores (de Sonora) y Diego Martínez (Sinaloa). En esa ocasión también participaron estudiantes de Veracruz, Nuevo León y Guanajuato.

Con información de N+