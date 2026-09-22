Educación

México Cancela Participación en la Olimpiada Iberoamericana de Física

La delegación mexicana, que no cuenta con apoyo oficial, solicitó donativos pero no pudo recaudar los suficiente para financiar su viaje a Brasil

Desde 1991, año en que se celebró la primeraOlimpiada Iberoamericana de Física, México siempre estuvo presente.Desde 1991, año en que se celebró la primeraOlimpiada Iberoamericana de Física, México siempre estuvo presente. Foto: Olimpiada Mexicana de Física

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+