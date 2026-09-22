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Aleks Syntek Cancela Concierto en Tlalnepantla tras Polémicas

El concierto del 25 de septiembre en Tlalnepantla quedó pospuesto sin nueva fecha. Te decimos qué pasa con los boletos y sus próximos shows.

Qué-Pasó-Aleks-Syntek-Cancela-Concierto-Tlalnepantla-tras-PolémicaFoto: Cuartoscuro

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Concierto de Aleks Syntek en Tlalnepantla pospuesto sin nueva fecha. La controversia en redes sigue, pero sus shows en Querétaro y más ciudades continúan.

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