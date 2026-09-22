Aleks Syntek Cancela Concierto en Tlalnepantla tras Polémicas

El concierto que Aleks Syntek ofrecería el día 25 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, fue pospuesto y aún no tiene fecha de reprogramación. La presentación estaba prevista en el Centro de Convenciones y Teatro Gran Recinto como parte de la gira con la que celebra 35 años de trayectoria.

La medida obedece a causas ajenas al artista, al recinto y a los organizadores, según un comunicado publicado por los organizadores. El anuncio llega tras una semana en la que el cantante no ha salido de las tendencias en redes.

En el mismo mensaje, los organizadores ofrecieron disculpas por las molestias y compartieron un correo electrónico al que los asistentes deben enviar sus boletos digitales para solicitar el reembolso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Syntek confirmó que las siguientes fechas siguen en pie:

26 de septiembre: Teatro Metropolitano, Querétaro

3 de octubre: Auditorio APEAM, Uruapan

9 de octubre: Foro del Lago, León

10 de octubre: Teatro Tangamanga, San Luis Potosí

Hasta este momento, ninguno de esos recintos se ha pronunciado sobre las presentaciones. Además, el músico tiene programada una etapa europea de su gira Total Syntek, con un concierto en Alemania el 22 de octubre de 2026.

El inicio de la controversia ocurrió durante el concierto que dio el 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, como parte de los festejos patrios. Según asistentes, Syntek arrancó con un par de éxitos que el público coreó, pero el ambiente se descompuso cuando interpretó un tema poco conocido y regañó a la gente por no sabérselo.

En videos que se viralizaron, el cantante reclama al público por no conocer sus canciones y por no defenderlo de los abucheos; en un momento incluso alienta los insultos y termina dejando el escenario porque no lo dejaban hablar. También se molestó cuando algunos fans le pidieron temas de otros artistas, como Juan Gabriel.

A eso se sumaron sus críticas a la música urbana. Mencionó a Bad Bunny y Dani Flow, e imitó de forma burlona el acento puertorriqueño mientras insistía en que "no somos reguetón, somos mexicanos".

Días después, Syntek respondió en Instagram que su reacción se debió a que algunas personas lanzaban elotes y cervezas contra otros asistentes, lo que le preocupó por la presencia de niños y adultos mayores.

El 18 de septiembre publicó una historia en la que aseguró que pronto dejaría "en paz" a México y prometió volver con buenas noticias, al asegurar que alejarse le significaba una salvación mental y espiritual. Posteriormente eliminó esa publicación. No ha revelado a dónde irá, cuándo saldrá del país ni por cuánto tiempo.

La controversia se alimentó además con una transmisión en vivo en Instagram, de la que no quedó registro, en la que mantuvo el tono de la noche del 15. En otro video posterior hizo comentarios que generaron más polémica al mencionar a la Virgen de Guadalupe y a figuras del futbol como Hugo Sánchez y Javier "Chicharito" Hernández.

A finales de 2025, el intérprete ya había sido blanco de burlas por entrevistas en las que afirmó, entre otras cosas, que Shakira había coqueteado con él. Y en noviembre de ese año reprogramó su gira por motivos de salud, un anuncio que también llegó horas antes de un concierto privado en Tlalnepantla.