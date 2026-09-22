Después de dejar varias pistas relacionadas con el número cero, Taylor Swift lanzó una cuenta regresiva en su sitio web que dura solo dos horas.

El temporizador termina hoy, martes 22 de septiembre, a las 14:00 horas del Este de Estados Unidos, es decir, a las 12:00 del día en la Ciudad de México.

Desde la mañana de este martes, la página oficial de la artista redirige a su tienda en línea, donde aparece un fondo de telón rojo con los números del reloj avanzando y un aviso que confirma la hora de cierre. Hasta ahora, Swift no ha revelado qué se anunciará cuando el reloj llegue a cero.

La cuenta regresiva tiene antecedentes. Los fans notaron que en la biografía de Instagram de Swift y en las letras de The Life of a Showgirl en Apple Music todas las letras "O" fueron sustituidas por ceros. La biografía de la cantante ahora dice: "And, baby, that's sh0w business f0r y0u".

Taylor Nation, la cuenta oficial de fans, cambió su biografía al mismo mensaje. Los seguidores también detectaron una nueva tercera página, todavía sin revelar, en la sección "Read My Letter" del sitio web de la artista.

Las pistas se suman a lo ocurrido días antes, cuando Swift hizo una aparición sorpresa en los Emmy 2026, donde pronunció una serie de frases crípticas que los productores confirmaron después como easter eggs.

Algunos fans descubrieron que las terceras letras de las palabras que Swift enfatizó en el sketch de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales pueden reordenarse para formar la palabra "Encore". La teoría remite al video de "Opalite": en ese clip ya se habían visto letreros con la frase "Patient for the encore", colocados en puertas rojas y en escenas con un recepcionista llamado Kevin.

En el mismo sketch, algunos espectadores notaron un reloj que marcaba las 10:13, lo que hizo pensar en una posible fecha: el 13 de octubre.

Sobre qué podría anunciar Taylor con este conteo, entre los swifties hay tres hipótesis principales:

Algo relacionado con The Life of a Showgirl. Algunos creen que el anuncio está ligado al álbum de 2025, que encabezó el Billboard 200 durante 12 semanas, por la estética de la cuenta regresiva. Las opciones que más se mencionan son una gira, un video musical o una edición deluxe.

Un "encore" o material adicional de la era Showgirl. Esta teoría conecta la pista de los Emmy con el video de "Opalite".

El regrave de su álbum debut. Otros fans piensan que el anuncio podría ser el esperado Taylor Swift (Taylor's Version), la nueva grabación de su primer disco de 2006. Según esta teoría, los tres ceros representarían un reloj en 0:00, un reinicio, y la coincidencia con el 20 aniversario del debut, que se cumple el próximo mes.

Ninguna de estas teorías ha sido confirmada, y Swift tampoco ha aclarado si la cuenta regresiva está conectada con el sketch de los Emmy.

Las cuentas regresivas se han vuelto una de las herramientas favoritas de Swift para generar expectativa.

En agosto de 2025, un temporizador en su sitio web terminó en el anuncio de The Life of a Showgirl, y menos de una semana después apareció otro con fondo morado. En abril de este año, un reloj estuvo visible solo unos 10 minutos y tenía un diseño de cielo azul con nubes blancas que muchos asociaron con Toy Story.