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Taylor Swift Activa una Nueva Cuenta Regresiva Tras dejar Pistas con el Número “0”

La cantante cambió las "O" por ceros en su Instagram y lanzó un reloj en su web. Fans apuntan a Showgirl, un "encore" o el regrave de su debut.

taylor-swift-i-knew-it-i-knew-you-numero-1-billboard-toy-story-5Foto: GettyImages

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¿Qué trama Taylor Swift con su cuenta regresiva? Fans especulan sobre Showgirl, un 'encore' o el regrave de su álbum debut. La espera termina hoy a las 14:00 ET.

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