Pronóstico del tiempo

Sigue la Alerta por Polo, que se Mantendrá Varios Días como Huracán Mayor Cerca de México

La Comisión Nacional del Agua informa cómo será el avance del poderoso ciclón en el océano Pacífico

Viento y oleaje elevado en Acapulco por efectos del huracán Polo el 22 de septiembre 2026. Foto: CuartoscuroViento y oleaje elevado en Acapulco por efectos del huracán Polo el 22 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+