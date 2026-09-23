El huracán Polo, uno de los más poderosos de la actual temporada de ciclones tropicales 2026, se mantendrá con categoría mayor cerca de México por varios días y su circulación generará lluvias intensas en varios estados.

Dicho fenómeno meteorológico, que rompió el récord de intensificación al pasar de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas, es el sistema número 16 que se forma en el océano Pacífico.

Este miércoles comenzó a degradarse, pero seguirá con categoría mayor por lo menos hasta el 27 de septiembre, mientras avanza paralelo a México, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Los huracanes se clasifican según la escala Saffir-Simpson, que contempla 5 categorías según la velocidad máxima sostenida del viento.

En la categoría 1, los vientos son de 119-153 kilómetros por hora (km/h); en la 2, de 154-177 km/h; en la 3, de 178-208 km/h; en la 4, de 209-251 km/h, y en la 5 los vientos superan los 252 km/h.

Cuando un huracán llega a la categoría 3 o superior se le considera mayor, y puede causar daños devastadores y hasta catastróficos.

Por ejemplo, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), un huracán categoría 5 puede destruir un alto porcentaje de viviendas con estructura de madera, así como ocasionar caída de árboles y postes que pueden aislar zonas residenciales. También podrían generar cortes de luz durante semanas y dejar zonas inhabitables por mucho tiempo.

La estructura de los huracanes comprende un ojo, que es la zona central con vientos más débiles y menor nubosidad; la pared del ojo, una región con nubes densas y vientos más intensos; y las bandas nubosas, que son las estructuras en forma de espiral que rodean el ojo.

En este marco, el SMN dio a conocer que Polo seguirá como huracán categoría mayor varios días.

Se prevé que siga con categoría 4 hasta el sábado 26 de septiembre y que baje a categoría 3 el domingo. A partir del lunes 28 de septiembre se degradaría a categoría 2, a solo 330 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se estima que el jueves alcance su punto más cercano a las costas nacionales, situándose aproximadamente a 230 kilómetros de las costas de Michoacán.

Actualmente, el ciclón se localiza a 270 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km al sureste de Manzanillo, Colima.

Avanza hacia el norte muy lento, a 4 km/h, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h.

Debido a su cercanía de las costas mexicanas, el SMN y el NHC determinaron mantener zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Este miércoles, advirtió el Meteorológico Nacional, la circulación de Polo generará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y muy fuertes en Oaxaca; además de vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y el oeste de Oaxaca.

También pronosticó oleaje de 7 a 9 metros (m) de altura, sin descartar de mayor tamaño, en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 m en costas de Oaxaca y Jalisco.

“Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, indicó en un comunicado.

SPB