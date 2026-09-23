Durante las últimas horas se confirmó el hallazgo de una menor de edad de nombre Yasmín Altamirano Adán, quien estaba reportada como desaparecida el 21 de junio de este año en Tehuacán, Puebla.

La menor de 15 años presentaba una discapacidad y la última vez que se supo de ella fue en la Colonia Tepeyac. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio inicio a las labores de búsqueda y localización.

El pasado 10 de julio, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado dentro de un tambo abandonado en la Colonia Observatorio. Por el lamentable estado en el que se encontraba, el cuerpo fue trasladado de inmediato al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo la necropsia y pruebas de genética forense.

La víspera de este miércoles 23 de septiembre trascendió que la Fiscalía de Puebla confirmó que el cuerpo pertenecía a la menor, por lo tanto, hizo la entrega de los restos humanos a la familia para las debidas exequias.

La muerte de la menor dejó huérfano a su hijo de 8 meses de edad, y la dependencia continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos violentos que llevaron a la muerte a Yasmín.

Con información de N+

JAPR