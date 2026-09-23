Desaparecidos

Encuentran Muerta a Joven de 15 Años en Tehuacán, Puebla: Dejó en Orfandad a un Bebé

Yasmín Altamirano estaba desaparecida desde junio de este año, y semanas después localizaron su cuerpo dentro de un tambo

La menor de edad era madre de un bebé de ocho meses.La menor de edad era madre de un bebé de ocho meses. Foto: Alerta Vigilante México

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Yasmín Altamirano, joven de 15 años con discapacidad, fue hallada muerta en Puebla. Desapareció en junio y su cuerpo fue encontrado en un tambo.

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