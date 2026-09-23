Sociedad

Suman 26 Días Sin Agua en Zona Noroeste de Ensenada tras Falla en Sistema de Bombeo

La Cespe informó que el equipo de reemplazo ya llegó a la ciudad y se encuentra en proceso de instalación

Suman 26 Días Sin Agua en Zona Noroeste de Ensenada tras Falla en Sistema de BombeoSuman 26 Días Sin Agua en Zona Noroeste de Ensenada tras Falla en Sistema de Bombeo | Foto: Cespe

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