Tras 26 días con afectaciones en el servicio de agua potable en la zona noroeste de Ensenada, autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) informaron que la situación se deriva de fallas en el sistema de bombeo de la planta ubicada en La Misión.

De acuerdo con el organismo, el equipo de reemplazo necesario para atender la avería ya llegó a Ensenada y personal técnico trabaja en su instalación y alineación.

Una vez concluidas estas labores, se realizarán pruebas de operación para verificar el funcionamiento del sistema.

En caso de que los resultados sean favorables, la Cespe iniciará el proceso de recuperación del suministro de agua en las colonias que han resultado afectadas por la falla.

Hasta el momento, el organismo no ha informado una fecha estimada para el restablecimiento total del servicio.

Información Diego Robles

APG