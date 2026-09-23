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¿Cuándo Toca Tierra el Huracán Polo 2026 en México? Este Es el Peor Escenario

El poderoso huracán Polo volverá a acercarse peligrosamente a territorio mexicano. Estas son las fechas en las que podría pasar

Checa Cuándo Toca Tierra el Huracán Polo en MéxicoEl huracán Polo está cerca de las costas del Pacífico mexicano. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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