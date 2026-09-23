El huracán Polo sigue muy cerca de México y afectando las costas del Pacífico, por lo que las personas han comenzado a preguntarse cuándo toca tierra y acá te decimos qué dicen los pronósticos y cuál es el peor escenario posible.

Pese a que el poderoso ciclón bajó a categoría 4 este jueves, continúa ocasionando fuertes lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Guerrero, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Actualmente, Polo está ubicado a 245 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste (295°) a 17 km/h.

Trayectoria del Huracán Polo Hoy

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón continuará siendo de categoría 4 y bordeará las costas del Pacífico mexicano alcanzando su punto más lejano de las costas del país, el sábado 26 de septiembre 2026.

Sin embargo, el pronóstico da uno de los peores escenarios posibles, ya que se espera que el huracán dé un giro para de nueva cuenta acercarse peligrosamente a territorio mexicano, afectando a la península de Baja California. Esta es la trayectoria de Polo día por día:

24 de septiembre 2026 a las 18:00 horas: Huracán categoría 4 a 275 km al suroeste de Manzanillo, Col.

25 de septiembre 2026 a las 6:00 horas: Huracán categoría 5 a 395 km al suroeste de Playa Pérula, Jal.

25 de septiembre 2026 a las 18:00 horas: Huracán categoría 4 a 530 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jal.

26 de septiembre 2026 a las 6:00 horas: Huracán categoría 4 a 535 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S.

26 de septiembre 2026 a las 18:00 horas: Huracán categoría 4 a 470 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S.

27 de septiembre 2026 a las 6:00 horas: Huracán categoría 4 a 400 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S.

28 de septiembre 2026 a las 6:00 horas: Huracán categoría 3 a 110 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, B.C.S.

29 de septiembre 2026 a las 6:00 horas: Huracán categoría 1 a 85 km al este de Mulegé, B.C.S.

Este es el pronóstico de la trayectoria del Huracán Polo 2026. Foto: Conagua

Otro de los escenarios que se pronostican es que se presente el Efecto Fujiwhara, en el cual Polo y Odalys girarían alrededor de un punto central común, lo cual podría alejar a ambos ciclones de las costas mexicanas.

¿Cuándo entra Huracán Polo a México?

Si se mantiene el peor escenario posible, es decir que el Huracán Polo se dirija hacia la península de Baja California, el pronóstico es que toque tierra entre el lunes 28 y martes 29 de septiembre de 2026.

De cualquier forma se recomienda atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil de tu estado y extremar precauciones ante las fuertes lluvias, viento y oleaje.

En el Liveblog de N+ puedes seguir las últimas noticias del Huracán Polo en vivo para que tengas toda la información sobre los cambios en la trayectoria y las alertas para la población mexicana.

PPP