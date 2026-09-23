Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Baja a Categoría 4 y Avanza al Norte del Pacífico

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 250 km/h y se desplaza a una velocidad de 4 km/h, en espera de un movimiento brusco en su trayectoria

PoloEl huracán se enfila hacia Baja California Sur, donde se acercará con una categoría 3. Foto: Cuartoscuro.

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