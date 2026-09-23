El huracán Polo disminuyó su intensidad a categoría 4 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde avanza lentamente hacia el norte, mientras sus bandas lluviosas afectan con fuertes vientos y marejadas ciclónicas.

Aunque se prevén fluctuaciones en su intensidad, Polo continuará como un huracán mayor y poderoso durante los próximos días, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 3:00 horas de este miércoles, el ciclón se ubicó a 300 km de Zihuatanejo, Guerrero, y a 540 km de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, añadió el NHC.

Se prevé que ocasione precipitaciones de 75 a 150 mm, con máximos aislados de hasta 200 mm en costas de Guerrero y Michoacán hasta el jueves. Además, es posible que llueva de 50 a 100 mm en las costas de Oaxaca, Colima y Jalisco en el mismo periodo.

Esta lluvia puede generar inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado, apuntó el NHC.

Asimismo, se esperan oleajes de 7 a 9 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero por el huracán, mientras que en las costas de Jalisco y Oaxaca se prevén olas de 2 a 3 m.

Los vientos de Polo se extienden hasta 65 km desde el centro, mientras que las rachas con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 165 km. La presión central mínima estimada es de 27.11 pulgadas.

En los primeros minutos de la jornada, el ciclón se mantuvo "estacionario" frente a la costa guerrerense, pero conforme avanzó el tiempo, se alejó 185 km del puerto de Colima y se acercó 25 km a Zihuatanejo.

Durante la madrugada, dio un giro de 360° rumbo al norte del Pacífico mexicano, a una velocidad de 4 km/h, en el nivel 4 de vientos de la escala Saffir-Simpson.

"Se espera que un giro brusco al noroeste comience más tarde hoy, seguido de un movimiento general hacia el oeste-noroeste a finales de esta semana y durante el fin de semana", apuntó el NHC.

El ojo del huracán se localizará cerca de la costa suroeste del territorio nacional durante este miércoles y hasta el jueves, pero seguirá mar adentro. Sin embargo, se enfila hacia Baja California Sur, donde se acercará con una categoría 3.

Por ahora, persiste un Aviso de Tormenta Tropical en efecto desde Tecpan de Galeana hasta Punta San Telmo, y una Vigilancia de Tormenta Tropical desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula.

En Guerrero se suspendieron clases para este miércoles en la zona costera y montaña, mientras los puertos fueron cerrados a la navegación por la cercanía del meteoro, por lo que se colocaron banderas rojas.

El alertamiento en Acapulco se mantiene en fase verde, de riesgo bajo, pero cuando comience a llover se tiene previsto que cambie a fase amarilla de riesgo medio, dónde ya se contempla la evacuación voluntaria de las personas que viven en zonas de riesgo.

Mientras que en Jalisco, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes de miércoles a sábado en 34 municipios.

ASJ