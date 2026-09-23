Irán Dialoga con EUA en NY Sobre Sus Condiciones para Terminar la Guerra

Irán entabló conversaciones con Estados Unidos a través de un mediador qatarí en Nueva York y planteó una serie de condiciones, entre las que se incluían el fin de la guerra en todos los frentes y el cese de lo que Teherán denominó "actos de agresión" por parte de Estados Unidos, según dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, a la agencia estatal de noticias IRNA.

Baghaei señaló que las condiciones de Irán también incluían el fin del bloqueo naval y de la guerra económica, así como la liberación de los activos iraníes, según informó IRNA.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló horas antes que hubo una reunión entre su Gobierno y la delegación iraní que esta semana participa en la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York mientras ambos países siguen en guerra.

En este contexto, durante su intervención de este martes en el pleno de Naciones Unidas, Trump dijo que debe tomar una "gran decisión": negociar la paz con Irán o "aniquilar" la República Islámica.

La guerra de Irán, que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, está a punto de cumplir siete meses sin que Washington haya logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto.

Trump enfrenta una presión creciente ante el riesgo de que la ofensiva pase factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.