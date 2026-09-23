Internacional

Irán Dialoga con EUA en NY Sobre Sus Condiciones para Terminar la Guerra

Trump dijo en el pleno de la ONU que debe tomar una "gran decisión" respecto a Medio Oriente y planteó la disyuntiva de negociar la paz o "aniquilar" la República Islámica

IránFoto: Reuters.
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