Hidalgo Ocupa el Primer Lugar en Defunciones por COVID-19 en 2026

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Hidalgo encabeza el número de defunciones por COVID-19 en México en lo que va del 2026.

Las personas fallecidas por esta enfermedad respiratoria también tenían otros factores de riesgo.

Al respecto, Eduardo Padilla González, subdirector de Atención en las Etapas de la Vida, indicó:

“En defunciones tenemos 15. Comúnmente las defunciones se presentan en adultos mayores, mayores de 60 años, también en personas que no están vacunadas; sabemos que la vacunación sigue siendo una medida de prevención bastante efectiva para evitar la defunción en las personas”.

Por su parte Ernestina Pineda, vecina de Pachuca, señaló:

“Es importante respetar las medidas de esos cuidados, porque hay mucha gente muy vulnerable a que se les complique; nos confiamos. El COVID es una gripe fuerte ya ahorita, pero en algunas personas se complica bastante”

Con el paso del tiempo, la población ha disminuido sus medidas preventivas y de higiene. Doña Ernestina, dice que sigue poniendo en práctica diversos hábitos que le ayudan a prevenir el contagio del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.