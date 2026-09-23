Salud

Hidalgo Ocupa el Primer Lugar en Defunciones por COVID-19 en 2026

La entidad suma 15 defunciones y 179 casos confirmados de la enfermedad, equivalentes al 7% del total nacional

Aplicación de vacuna.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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