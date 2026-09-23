Hidalgo Ocupa el Primer Lugar en Defunciones por COVID-19 en 2026
La entidad suma 15 defunciones y 179 casos confirmados de la enfermedad, equivalentes al 7% del total nacional
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La entidad suma 15 defunciones y 179 casos confirmados de la enfermedad, equivalentes al 7% del total nacional
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Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Hidalgo encabeza el número de defunciones por COVID-19 en México en lo que va del 2026.
Las personas fallecidas por esta enfermedad respiratoria también tenían otros factores de riesgo.
Al respecto, Eduardo Padilla González, subdirector de Atención en las Etapas de la Vida, indicó:
“En defunciones tenemos 15. Comúnmente las defunciones se presentan en adultos mayores, mayores de 60 años, también en personas que no están vacunadas; sabemos que la vacunación sigue siendo una medida de prevención bastante efectiva para evitar la defunción en las personas”.
Por su parte Ernestina Pineda, vecina de Pachuca, señaló:
“Es importante respetar las medidas de esos cuidados, porque hay mucha gente muy vulnerable a que se les complique; nos confiamos. El COVID es una gripe fuerte ya ahorita, pero en algunas personas se complica bastante”
Con el paso del tiempo, la población ha disminuido sus medidas preventivas y de higiene. Doña Ernestina, dice que sigue poniendo en práctica diversos hábitos que le ayudan a prevenir el contagio del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.
Sin embargo, no todas las personas atienden las recomendaciones de salud.
“Pues yo sí, por ejemplo, yo entro a las zonas concurridas, sí uso cubrebocas en las combis. Y obviamente la higiene de manos, de todo, sí, y las vacunas que no faltan”, aseguró Ernestina Pineda.
En tanto María del Carmen Rojas, otra vecina de Pachuca, indicó:
“Yo creo que sí, como todo, todo en la vida así es: cuando está el problema, todo el mundo se asusta y ya después, pues nadie hace caso”.
Actualmente, Hidalgo suma 179 casos, equivalentes al 7% del total nacional, cifra que coloca a la entidad en tercer lugar nacional, empatada con Puebla.
Será en el mes de octubre cuando comience la temporada invernal y con ello las campañas de vacunación en centros de salud.
Con información de Bertha Alfaro.
LECQ