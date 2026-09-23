Internacional

Departamento de Justicia Justifica Veto a 3 Medios por Seguridad Nacional de EUA

En un documento presentado ante el tribunal, la administración Trump argumenta que acceso a la Casa Blanca "es un privilegio, no un derecho"

TrumpLa postura del Departamento de Justicia se hace pública horas después de que Trump mostrara sus dudas sobre el juez encargado de resolver la demanda presentada por los medios. Foto: Reuters.

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