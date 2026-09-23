Huracán Polo 'Se Estaciona' Frente a Zihuatanejo, Guerrero

El huracán Polo de categoría 5 se mantiene "estacionario" frente a la costa de Zihuatanejo, Guerrero, provocando fuerte oleaje, rachas de viento y lluvias dispersas.

El ciclón, de máximo nivel en la escala Saffir-Simpson, no registró ninguna velocidad de desplazamiento en los primeros minutos de este miércoles, aunque se prevé un movimiento en las próximas horas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Polo es estacionario, pero se espera que un giro brusco al noroeste comience más tarde hoy, seguido de un movimiento general hacia el oeste-noroeste a finales de esta semana y durante el fin de semana", indicó en su reporte de las 0:00 horas.

Para ese momento, el huracán se ubicó a 325 km de Zihuatanejo y a 355 km de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h y ráfagas más fuertes.

A las 21:00 horas del martes, Polo apenas se desplazaba a 2 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Poco después, el Gobierno de Guerrero informó que fueron habilitados 64 refugios temporales en las regiones Costa Grande, Acapulco y Costa Chica, en coordinación con los gobiernos municipales.

En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro del huracán Polo se mantenga cerca de la costa del suroeste de México durante el miércoles y el jueves, aunque permanecerá mar adentro.

En Guerrero, la suspensión de las clases se extendió al miércoles en la zona costera y montaña, mientras los puertos fueron cerrados a la navegación por la cercanía del meteoro, por lo que se colocaron banderas rojas.

Iridian, un turista en la costa de Acapulco, dijo que solo quedaba refugiarse ante la amenaza de tormenta.

"Pues resguardarnos y no acercarnos al mar, más que nada para que no nos jale", indicó a N+ durante el martes.

"Ya nos vamos al hotel porque ya está feo, ya se soltó mucho el aire", añadió.

Durante el día, un yate que había sido rescatado después del paso de Otis y que permanecía fondeado en la zona del Club de Yates, se hundió por el oleaje elevado.

Los prestadores de servicios náuticos y pescadores han sacado del mar sus embarcaciones y artes de pesca para protegerlas del mal tiempo. En tanto, los comercios ubicados sobre la costera Miguel Alemán colocaron mallas metálicas para protegerse del viento y la lluvia.

La Guardia Nacional activó su plan de emergencia en su fase de prevención y con drones perifonea en la costera brindando medidas de prevención mientras agentes de la corporación le dan recomendaciones a los turistas para que estén a salvo.

En la zona hotelera, brigadas de limpieza retiraron la basura para evitar que el drenaje colapse y se generen inundaciones durante las lluvias fuertes.

"Tenemos cuadrillas en Caleta, lo que es aquí en Hamacas, Icacos, somos muchos, varias personas que estamos trabajando", comentó Jenifer, empleada de limpia.

"Pues sí, basurita que se vaya arrojando en la orilla lo vamos sacando poco a poco", añadió en entrevista.

El alertamiento en Acapulco se mantiene en fase verde, de riesgo bajo, pero cuando comience a llover se tiene previsto que cambie a fase amarilla de riesgo medio, dónde ya se contempla la evacuación voluntaria de las personas que viven en zonas de riesgo.

Mientras que en Jalisco, se se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes de miércoles a sábado en 34 municipios. Se trata de Pihuamo, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Atengo, Sierra de Amula, Autlán de Navarro, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Juchitlán y Tecolotlán.

Así como en Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán , Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantenía una alerta verde, de peligro bajo, para el centro, sur y oeste de Colima; además del suroeste de Guerrero y el sur y suroeste de Michoacán.

ASJ