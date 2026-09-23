Pronóstico del tiempo

Huracán Polo 'Se Estaciona' Frente a Zihuatanejo, Guerrero

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 270 km/h a 355 km de Manzanillo

PoloEn Guerrero, la suspensión de las clases se extendió al miércoles en la zona costera y montaña. Foto: Reuters.

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