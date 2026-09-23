La moneda mexicana no levanta y volvió a caer en su cotización frente al dólar estadounidense, el cual se vende este miércoles en 17.33 pesos por unidad en promedio.

Durante la jornada previa, la divisa casera se debilitó por la cautela previa a ⁠la decisión del Banco de México respecto a su política monetaria, así como las preocupaciones por la inflación en Estados Unidos.

La moneda local cerró con una depreciación de 0.32%, a medida que ⁠la divisa estadounidense subió en una volátil sesión, luego de haber alcanzado previamente un máximo de dos meses.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dólar Sigue Arriba de los 17 Pesos, en Espera de Decisión de Banxico de Política Monetaria

El Banxico informó que al cierre del martes la moneda estadounidense se cotizó en 17.2904 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio al peso cerró en 17.30 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.3015 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.2203 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM