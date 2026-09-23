Dólar

Peso Mexicano Se Debilita en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

Las ganancias alcanzadas por la divisa nacional en agosto se diluyeron en el presente mes de forma estrepitosa

BIllete de un dólar estadounidense y un billete de 20 pesos mexicanosLa cotización del peso mexicano cambia durante todo el día. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+