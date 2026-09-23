La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de "histórica" la reunión que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York y dijo que abordaron temas de energía, seguridad y otros asuntos.

Ambos se encontraron por primera vez desde que Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Venezuela del presidente Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero.

"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación", dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram.

Enseguida destacó los temas tratados en lo que definió como una "nueva etapa" entre la nación norteamericana y el país sudamericano, apuntando que dialogaron asuntos de interés común que no precisó.

También agradeció a Trump por el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos de hace tres meses.

"Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales", añadió.

"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano", dijo.

El Palacio de Miraflores compartió una imagen que muestra a Rodríguez y Trump sonrientes y dijo que es: "La foto del día".

La líder venezolana agradeció a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.

El encuentro se realizó en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La cita se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

Se trata de la primera reunión entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

Trump ha forjado una ⁠relación de trabajo con Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, a pesar de que algunos críticos afirman que Washington ha marginado a la oposición liderada por María Corina Machado y ha dejado de lado las demandas de elecciones libres en favor de acuerdos petroleros y de inversión con el actual gobierno encargado.

En su discurso ante la Asamblea General más temprano este martes, Trump calificó a Maduro de "dictador fuera de la ley", afirmó que cientos de presos políticos habían sido liberados desde su captura y presentó ​la incursión como prueba de que Estados Unidos ​utilizaría su "poder militar sin igual" para proteger sus ‌intereses en el hemisferio occidental.

"Al vencedor le pertenecen las riquezas", dijo, calificando el acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado como "quizás el mayor acuerdo jamás realizado".

Trump ha manifestado su deseo de que fluyan 100,00 millones de dólares en inversión a la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes con una delegación que ha mantenido conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, prestamistas multilaterales y empresas, según fuentes. Se reunió con el director del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado trabajando para obtener la ​aprobación de un préstamo de 2,00 millones de dólares para Venezuela.

Los funcionarios que acompañan a la presidenta encargada incluyen al vicepresidente del área económica, a la ministra de Hidrocarburos y funcionarios de la estatal petrolera PDVSA, quienes se han centrado en proyectar una imagen que resulte atractiva para los inversores, según dijeron a Reuters dos fuentes cercanas a la delegación.

Este martes, más de 50 manifestantes se congregaron frente a la ONU para protestar por la presencia de Rodríguez, ondeando banderas venezolanas y portando pancartas con los lemas: "Sin voto, no hay petróleo" y "Cara nueva, mismo régimen".

Muchos expresaron su deseo de que Trump impulsara elecciones libres en el país sudamericano. Los manifestantes cantaron el himno nacional venezolano y corearon "Delcy, te lo juro, te vas a Brooklyn con Maduro", en referencia a la cárcel federal del distrito neoyorquino de Brooklyn, al otro lado del East River, frente a la ONU, donde su predecesor se encuentra detenido a la espera de juicio por cargos de narcotráfico.

"Por una parte es indignante ver a una parte del régimen reunirse con las autoridades del gobierno actual de este país, pero también es sin dudas que gracias a este gobierno es que hoy estamos un paso más hacia la libertad", dijo Miguel Eduardo Martínez, un gestor de redes sociales de 34 años que se mudó de Caracas en 2017.

"Delcy Rodríguez no nació el 3 de enero de 2026. Delcy Rodríguez tiene ‌más de 20 años con la dictadura chavista. Ha sido cómplice", dijo César Coello, quien portaba un cartel con la imagen de Rodríguez vestida con un uniforme naranja como el de los detenidos en Estados Unidos. Coello expresó su esperanza de que Trump y Rodríguez discutieran ⁠la posibilidad de celebrar elecciones pronto.

"Estamos presionando a los Estados Unidos que entiendan que sin elecciones democráticas, sin una transición, no va a haber inversiones en Venezuela petroleras o de cualquier otro tipo que tengan éxito", dijo Oscar Correia, de 34 años y que llegó a Estados Unidos siendo niño. "Queremos ​que el gobierno ​de los Estados Unidos, ​que los empresarios sepan ‌que las elecciones vienen primero y que los intereses humanos vienen primero que los intereses ​económicos", agregó.

Comentó que algunos amigos venezolanos a quienes había invitado a unirse a la protesta no asistieron porque les preocupaba la posible aplicación de las leyes de inmigración, por lo que sintió que era importante, como ciudadano estadounidense, representarlos en la manifestación.

Con información de Agencias

ASJ