Internacional

Delcy Rodríguez Destaca Temas de Energía y Seguridad con Donald Trump

La líder venezolana agradeció al mandatario norteamericano su respaldo al proceso de reinserción de Venezuela en los espacios multilaterales

Delcy Rodríguez Donald TrumpEl encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa. Foto: X | @MirafloresAM.

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