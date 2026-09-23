La búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello habría terminado de la manera más dolorosa. Después de 17 días de incertidumbre, recorridos y operativos, un cuerpo con las características del estudiante de la BUAP, fue localizado sin vida en inmediaciones del Río Alseseca, en Puebla capital.

Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Gobierno del Estado, así como elementos de Rescate Urbano y Protección Civil, arribaron a la calle Xóchitl, en la colonia Lomas de San Miguel.

En una zona de difícil acceso, los cuerpos de emergencia trabajaron durante varias horas para lograr la extracción del cadáver.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Hallazgo de Cuerpo Sin Vida de un Joven en Puebla

Posteriormente, el área de comunicación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó a N+ que el cuerpo localizado en estado de descomposición tenía altas posibilidades de ser el de Hugo Alejandro, debido a las características similares a las de la víctima.

El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de septiembre. A partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda en la que participaron familiares, amigos y autoridades.

Su ficha fue difundida en distintos puntos de la capital poblana y la comunidad universitaria también se sumó a las acciones para encontrarlo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares y seres queridos de Hugo Alejandro N., y se solidariza con ellos ante esta irreparable pérdida.



Derivado de las labores de investigación y de los estudios periciales realizados, se… pic.twitter.com/GkujwUCi84 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 23, 2026

Cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos y los operativos se concentraron en barrancas y diferentes tramos del Río Alseseca.

Tras las labores de rescate y las diligencias ministeriales este martes 22 de septiembre, el cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se le practicó la necropsia de ley.

De acuerdo con los resultados de los estudios forenses se permitió establecer se trata de Hugo Alejandro.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR