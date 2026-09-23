Desaparecidos

Confirman Hallazgo Sin Vida de Estudiante de la BUAP Reportado Desaparecido en Puebla

Luego de una importante movilización de policía y Comisión de Búsqueda de Personas, se confirmó que se trata del estudiante universitario

El varón desapareció desde el pasado 5 de septiembre.El varón desapareció desde el pasado 5 de septiembre. Foto: Facebook Fer Hernandez Tello

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Encuentran sin vida a Hugo Alejandro, estudiante de la BUAP, tras 17 días desaparecido en Puebla. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento.

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