Desaparecidos

Regresa a Casa Issai de Jesús, Joven Desaparecido en Guadalajara

Un adolescente volvió a su hogar después de más de un año que su familia no sabía nada de él en la colonia Benito Juárez

Issai de JesúsIssai de Jesús regresó a casa con su familia tras más de un año desaparecido. Foto: Facebook Armando Villanueva

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Issai de Jesús, joven desaparecido en Guadalajara, regresa a casa tras un año. Fue encontrado con lesiones graves. La Fiscalía investiga el caso.

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