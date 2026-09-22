Issai de Jesús, de 18 años, regresó a su casa con su familia en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Guadalajara, después de un año y tres meses que estuvo desaparecido.

El joven había sido visto por última vez el 11 de junio de 2025, por lo que su familia reportó la desaparición. Este martes, sujetos a bordo de una camioneta dejaron a Issai en las puertas del domicilio de uno de sus familiares.

De acuerdo con testigos, los sujetos se detuvieron unos instantes y lanzaron al joven al piso para después salir huyendo.

Cuando los familiares vieron a Issai, notaron que presentaba lesiones por quemaduras en las piernas y una fractura, además de golpes en el cuerpo, por lo que llamaron a las autoridades de inmediato.

En cuestión de minutos, la zona estaba repleta de policías municipales. Issai, quien cuando desapareció tenía 17 años, fue enviado a un puesto de socorros para una revisión médica.

“Su progenitor es quien realiza el reporte, ya que observa varias lesiones en sus extremidades. El paramédico informa que son lesiones por quemaduras, las mismas ya de hace tiempo y mal atendidas, se pide personal de búsqueda para su valoración”, informó un comandante de la Policía de Guadalajara.

Issai no quiso dar información acerca del lugar en el que permaneció durante el tiempo que estuvo desaparecido, tampoco el motivo de su regreso o liberación.

La Fiscalía de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.