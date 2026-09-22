Seguridad

No Hay Ninguna Persona en Prisión por el Incendio de Waldo's en Hermosillo, Sonora

A casi un año de la tragedia el presidente del Supremo Tribunal de Justicia puntualizó que hay entre 15 y 20 imputados

No Hay Ninguna Persona en Prisión por el Incendio de Waldo's en Hermosillo, SonoraIncendio de Waldo's en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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