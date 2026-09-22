Se espera que entre diciembre y enero próximo culminen los procesos judiciales en contra de las personas judicializadas por presunta responsabilidad en el incendio de la tienda Waldo's registrado el 1 de noviembre del año pasado en el centro de Hermosillo, del cual fallecieron 24 personas y más de una decena resultaron lesionadas, informó Rafael Acuña Griego.

A casi un año de la tragedia el presidente del Supremo Tribunal de Justicia puntualizó que hay entre 15 y 20 imputados, en su mayoría funcionarios públicos de distintos niveles, cuyos procedimientos penales están en curso y se encuentran en diferentes etapas.

Refirió que hasta ahora no hay ninguna persona en prisión, ya que al no tener procesos finalizados no se puede dictar sentencia, además de que el tipo penal del delito que se les imputa no amerita prisión preventiva justificada.

“Por el tipo de responsabilidad es culposo, no hay prisión preventiva, si se puede, pero realmente, pero todos los imputados que están ahorita son por delito culposo, que quiere decir culposo, que no hubo intensión de causar el daño”, dijo.

Dijo que aunque no es responsabilidad del Poder Judicial, hasta donde tiene conocimiento ya hubo indemnización de la empresa a los familiares de las víctimas.

“Nosotros no nos ocupamos exactamente de esta situación, pero tengo entendido que a todos se les indemnizó, no sé en qué forma, pero esa es la información que yo tengo, eso tiene que llevarse a los Juzgados por qué indudablemente influyen muchísimo en las decisiones que tomen los jueces el que hayan reparado el daño, inclusive se otorgue un perdón”, agregó.