Pronóstico del tiempo

Frente Frío Afectará a Jalisco, Advierte Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el estado resentirá los efectos de este sistema, mientras ya registra impactos con el huracán Polo y otros fenómenos meteorológicos

GuadalajaraFrente frío afectará el estado de Jalisco, afirma Conagua. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un frente frío se aproxima mientras el huracán Polo sigue causando estragos. Mantente informado sobre las condiciones meteorológicas y posibles lluvias

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+