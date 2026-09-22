Jalisco será uno de los estados afectados por un frente frío que llegará a la frontera norte de México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El estado de Jalisco ya presenta afectaciones causadas por el huracán Polo, canales de baja presión, el monzón mexicano y otros fenómenos meteorológicos.

Mientras tanto, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales informó que permanece una alerta azul para municipios de Jalisco, correspondiente a un nivel de peligro mínimo.

Lo anterior significa que, a pesar de que el centro del huracán se mantiene alejado de tierras jaliscienses, es importante permanecer atentos a la evolución del fenómeno y a la información oficial.

De acuerdo con Protección Civil Jalisco, el huracán Polo podría favorecer lluvias, oleaje elevado y corrientes marinas, especialmente en zonas de la costa, por lo que se mantiene el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas y de cualquier cambio en su trayectoria.

A pesar de que el huracán Polo sea categoría 5, Jalisco no está expuesto a vientos de gran intensidad; el nivel de riesgo para cada zona dependen de factores como la distancia, trayectoria, intensidad y posibles efectos del ciclón.