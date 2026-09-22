Elementos de la Secretaría de la Defensa localizaron un presunto campamento utilizado por integrantes de una célula delictiva en la localidad de San Francisco de Ixcatán, en el municipio de Zapopan, donde fue asegurado armamento, equipo táctico, vehículos y otros objetos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en el predio fueron localizadas seis armas largas, así como 50 cargadores para este tipo de armamento y cuatro cargadores para Barrett. También se encontraron cinco contenedores metálicos que, según el reporte, eran utilizados para ser lanzados mediante drones.

Durante la inspección del lugar, los elementos localizaron además 25 espoletas percutoras, chalecos balísticos y radios de comunicación. Como parte del aseguramiento también quedaron bajo resguardo cuatro camionetas de reciente modelo y cinco motocicletas que se encontraban en el predio.

El sitio permanece asegurado y bajo vigilancia de las autoridades mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar el uso que tenía el campamento y establecer quiénes estarían relacionados con los objetos localizados. Por este operativo no se reportaron personas detenidas.