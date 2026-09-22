Seguridad

Localizan Campamento con Armas y Equipo Táctico en Ixcatán, Zapopan

El predio permanece bajo resguardo de las autoridades y no se reportaron personas detenidas por este aseguramiento

Localizan campamento utilizado por una célula delictiva en Jalisco.Localizan campamento utilizado por una célula delictiva en Jalisco. Foto: Secretaria de la Defensa

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Elementos de la Secretaría de la Defensa localizaron un campamento en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, donde aseguraron seis armas largas, cargadores, chalecos balísticos, radios y vehículos

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