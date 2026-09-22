La noche del pasado 18 de septiembre, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra un grupo de menores de edad que entrenaba en una cancha de futbol en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un menor sobreviviente al ataque armado, indicó:

“Nosotros estábamos entrenando y luego empezaron a disparar y yo pensé que eran triquis u otra cosa y le dije a un amigo: ‘Quién sabe qué está pasando’ y luego nuestro entrenador nos empezó a decir: ‘Agáchense, corran’”.

Un niño de 10 años, portero del equipo ‘Los Cuervos’, recibió un disparo en la cabeza, mientras se preparaban para participar en un torneo de futbol en la cancha conocida como la “72”. Según las autoridades, su pronóstico es reservado.

El saldo del ataque fue de tres personas muertas y tres heridos de gravedad. Entre los afectados, además de los menores de edad, hay personas en situación de calle.

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Por su parte Gustavo, habitante de la colonia Las Granjas, aseguró:

“Llegaron en la moto y bueno, que le pegaron sus balazos a unos, eran teporochitos, en situación de calle, mataron a tres”.

La Fiscalía de Justicia de Chiapas desplegó un operativo y detuvo a 15 personas, entre ellos un menor de 17 años, quien habría disparado contra los futbolistas y que tras diversos cateos encontraron la motocicleta y el arma usada en este hecho, la cual se habría utilizado en otras dos agresiones en colonias de Tuxtla Gutiérrez.

En tanto, Jorge Luis Llaven, Fiscal General de Justicia de Chiapas señaló:

“Es el mismo modus operandi, es decir, van dos personas con una motocicleta, uno de ellos se baja y empieza a accionar su arma de fuego. Hicimos un comparativo de balística de los tres eventos y es la misma arma de fuego, que es una calibre 3 80”

Las autoridades señalan entre los autores intelectuales al líder de una banda delictiva que controla los puntos de venta de narcomenudeo en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, identificado como ‘El Hueso’, actualmente recluido en una cárcel de Ocosingo, desde donde habría planeado el tiroteo. Se le fincarán cargos por homicidio.

“Fue quien dio la orden de hacer estas acciones violentas con la finalidad de conservar su territorio”, afirmó el fiscal general de Justicia de Chiapas.

El pasado 11 de septiembre, el gobernador de Chiapas destacó ante la presidenta de la República que los homicidios dolosos se redujeron en un 63% y los delitos de alto impacto habían disminuido en comparación al sexenio pasado. A decir de la Fiscalía de Chiapas, la venta de droga por narcomenudeo sigue siendo uno de los principales desafíos a nivel estatal.

Con información de Fátima Monterrosa.

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