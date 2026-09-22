Seguridad

‘El Hueso’ Habría Ordenado desde la Cárcel Ataque contra Menores en Chiapas

La agresión directa atribuida a una banda dedicada al narcomenudeo, contra niños y jóvenes que entrenaban futbol en Tuxtla Gutiérrez dejó al menos tres muertos y tres heridos

La Fiscalía de Justicia de Chiapas desplegó un operativo y detuvo a 15 personas.Tras el ataque, la Fiscalía de Justicia de Chiapas desplegó un operativo y detuvo a 15 personas. Foto: Facebook @FGEChiapasOficial

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