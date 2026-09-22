Pronóstico del tiempo

Huracán Categoría 5 Causa Daños Catastróficos con la Fuerza de Sus Vientos

Los ciclones de ese nivel pueden provocar daños críticos en carreteras, puentes y represas, además de destruir viviendas o aislar a la población durante varios días

Huracán Categoría 5La escala Saffir-Simpson fue concebida a principios de 1971. Foto: Reuters.

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