Un huracán de categoría 5 causa daños catastróficos con vientos que superan los 249 km/h, capaces de arrasar viviendas, árboles y postes eléctricos, según la escala establecida hace medio siglo por Herbert Saffir y Robert Simpson.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) precisa que la graduación de ciclones, que va del 1 al 5, se basa en la velocidad máxima sostenida de los vientos.

Esto significa que no mide el nivel de peligros como las inundaciones por lluvias o tormentas. Sin embargo, es una escala usada ampliamente para estimar los daños.

Los huracanes de categoría 5 se consideran a partir de que alcanzan vientos de 249 km/h y se elevan a una velocidad de 252 km/h o más. Uno de categoría 4 presenta vientos de 209 a 251 km/h.

El ciclón que se ubica en la escala máxima de vientos Saffir-Simpson destruye casas, deja sin luz a grandes extensiones, aísla a comunidades por árboles o postes caídos en las vías de comunicación.

Igual puede causar daños críticos a infraestructuras como carreteras, puentes y represas, así como arrancar árboles desde la raíz, según el NHC. Las viviendas de madera quedan prácticamente en pedazos, con colapso total de techos y paredes en edificios industriales.

"Un huracán de categoría 5 puede dejar grandes áreas inhabitables durante semanas o incluso más tiempo", advierte la autoridad estadounidense.

La velocidad de 249 km/h equivale a recorrer 4.17 km en un minuto. Igual es comparable a la velocidad que alcanzan pilotos de la F1 en curvas rápidas.

Además, representa 2.5 veces la velocidad de un guepardo, considerado el animal terrestre más rápido del planeta, que puede desplazarse a más de 100 km/h en carreras largas en solo tres segundos.

Los 249 km/h coinciden también con la velocidad mínima que necesitan aviones comerciales como el Boeing 737 o el Airbus A320 para despegar.

México vivió la devastación de un sistema tropical de este tipo con el huracán Otis en octubre de 2023, cuando azotó el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, y dejó 68 muertos.

"Las inundaciones causan daños importantes en las plantas bajas de todas las estructuras cercanas a la costa. Podría ser necesaria la evacuación masiva de zonas residenciales en terrenos bajos, a una distancia de entre 8 y 16 km de la costa", apunta el NHC.

Este martes se espera que el país sufra afectaciones marginales por el huracán Polo, que se desplaza por la costa occidental del Pacífico mexicano y alcanzó la categoría 4 durante la madrugada, pero se intensificó a categoría 5 por la mañana.

La escala usada ampliamente fue concebida en 1969 por el ingeniero civil estadounidense Herbert Saffir, quien evaluaba impactos de tormentas tropicales para la ONU.

En 1971, el neoyorkino presentó el sistema a Robert Homer Simpson, que dirigía el NHC, y este añadió los niveles de marejada ciclónica posteriormente. El funcionario había sobrevivido a un gran huracán en Corpus Christi, Texas, cuando era niño.

ASJ