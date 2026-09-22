Internacional

Marco Rubio Dice que EUA Está Dispuesto a Dialogar Con Irán en la ONU

El secretario de Estado advirtió que no hay un encuentro programado por ahora, mientras que Teherán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz si Washington alivia la presión militar

Marco RubioUn alto funcionario del Gobierno iraní dijo a la agencia japonesa Kyodo que Teherán ha ofrecido reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

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