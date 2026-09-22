El secretario ⁠de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que ​su Gobierno está dispuesto a dialogar ‌con Irán en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, ⁠aunque por el momento no hay ‌ninguna reunión programada.

"Estamos abiertos a ‌ello. No creo ⁠que haya nada programado por el momento, pero sin duda estamos abiertos ​a ​algo ‌así, ‌sobre todo si existe la posibilidad de que conduzca a ​algo positivo y, en última instancia, a ‌alcanzar el ‌objetivo del que se trata", declaró Rubio en una entrevista en el programa "Today" de la NBC.

"Y ese objetivo es ‌que Irán nunca ⁠pueda tener un arma nuclear. Simplemente, no puede", ​señaló.

Previamente este martes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, adoptó un tono desafiante al abordar un avión de Teherán a Nueva York para la Asamblea General, y acusó a Estados Unidos de hacer "todo lo que pueden para bloquear cada ruta posible con el fin de obligar a nuestra nación y a nuestro pueblo a rendirse, porque no pudieron hacerlo por medios militares".

El mandatario añadió que Irán desconfía de otra ronda de conversaciones, después de haber sido atacado dos veces por Estados Unidos e Israel durante procesos de negociación.

Las declaraciones de Pezeshkian fueron antes de que un alto funcionario del Gobierno iraní dijera a la agencia japonesa Kyodo que Teherán ha ofrecido reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos da los primeros pasos para aliviar la presión militar.

La propuesta buscaría reanudar las negociaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades y ya ha sido comunicada al Gobierno estadounidense a través de mediadores, apunta la fuente, de acuerdo con el medio nipón.

"Existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo" si Washington demuestra "seriedad y compromiso" para que la diplomacia pueda progresar, dijo a Kyodo el funcionario, sin ser identificado.

Irán bloqueó el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del país persa, a lo que Estados Unidos respondió volviendo a imponer un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía de la República Islámica.

Por su parte, Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho -por el que, en tiempos de paz, transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial-, por la que trata de canalizar el petróleo.

El oficial dijo a Kyodo que, si Washington da señales de estar dispuesto a retomar las negociaciones y poner fin al bloqueo a los puertos iraníes, Teherán está preparado para reabrir la navegación sobre Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones.

La delegación iraní que asiste a la Asamblea General de la ONU consultará esta propuesta con los representantes de los países mediadores en el conflicto (Pakistán y Catar, entre ellos), dijo el funcionario, quien a su vez descartó una reunión en Nueva York entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su par Donald Trump.

En tanto, un organismo regional de estados árabes del golfo Pérsico pidió a Irán y a sus grupos aliados que cesen sus ataques contra los estados árabes de la región y permitan el libre tránsito por dos puntos de control marítimos cruciales, según un comunicado del Consejo de Cooperación del Golfo.

Jasem Mohamed AlBudaiwi, jefe del Consejo de Cooperación del Golfo, afirmó que la interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb ha sacudido los mercados petroleros y las cadenas de suministro en todo el mundo, lo que ha "desencadenado repercusiones a nivel mundial".

Irán ha dicho que atacó bases de Estados Unidos en la región como parte de su respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

AlBudaiwi hizo los comentarios en una reunión con funcionarios suizos al margen de la Asamblea General de la ONU. Se espera que Trump se reúna con el Consejo de Cooperación del Golfo el martes en Nueva York.

Con información de Agencias

ASJ