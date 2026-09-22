Estados Unidos tiene previsto restablecer una base militar de ⁠la época de la Guerra Fría en el sur de Groenlandia y construir otra en la costa este, actualmente utilizada por patrullas danesas de trineos tirados por perros, en el marco de un acuerdo que se firmará el martes con ​Dinamarca y Groenlandia, según tres personas con conocimiento del asunto.

Las ubicaciones son Narsarsuaq, cuya población se ha reducido ‌a unas pocas decenas de personas desde que Estados Unidos cerró su base militar Bluie West One en la década de 1950, y Mestersvig, un puesto avanzado militar utilizado por la Patrulla de Trineos Tirados por Perros Sirius, una unidad de las fuerzas especiales danesas, según dos de las fuentes.

Se ⁠espera que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos firmen su nuevo acuerdo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, a las ‌10:30 horas, tiempo local, (8:30 de CDMX) del martes.

El texto del acuerdo no se ha ‌hecho público y las tres fuentes, que hablaron bajo condición de ⁠anonimato, indicaron que sus detalles no se concretarán hasta que se firme.

Los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

Un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar los detalles del acuerdo, repitiendo ​una declaración anterior ​en la que se ‌afirmaba ‌que su firma el martes "garantizaría y defendería la seguridad de Groenlandia y de Estados Unidos".

Dinamarca afirma que el acuerdo pone la seguridad del Ártico bajo la supervisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza de defensa militar, en lugar de dejarla exclusivamente en ​manos de Estados Unidos y Dinamarca.

El acuerdo se produce tras meses de presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva tiempo manifestando ‌su deseo de ‌que Estados Unidos controle Groenlandia y, en ocasiones, se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar o económica para adquirir este territorio danés semiautónomo. Las encuestas muestran que la idea ha sido rechazada por una abrumadora mayoría de groenlandeses.

Las amenazas de Trump, que alcanzaron su punto álgido en enero, desencadenaron una crisis diplomática en el seno de la OTAN y empujaron a Dinamarca y ‌Groenlandia a entablar negociaciones con Washington con el objetivo de calmar los ánimos.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo 17 instalaciones militares y más ⁠de 10,000 efectivos en Groenlandia. Hoy en día solo queda la base espacial de Pituffik, con unos 150 militares estadounidenses.

Con información de AFP

ASJ