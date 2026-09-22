Internacional

Reportan que Estados Unidos Planea Establecer 2 Bases Militares en Groenlandia

Se espera que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos firmen su nuevo acuerdo en la Asamblea General de las Naciones Unidas

GroenlandiaDinamarca afirma que el acuerdo pone la seguridad del Ártico bajo la supervisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Foto: Reuters.

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