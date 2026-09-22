Desaparecidos

Frustran Presunto Reclutamiento Forzado en Ojuelos, Jalisco

Una joven de 21 años fue localizada tras viajar desde Aguascalientes por una presunta falsa oferta laboral y coincidir con las características de una persona desaparecida

Una joven de 21 años fue localizadaLa joven fue localizada en Jalisco. Foto: Policía de Jalisco

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Una joven desaparecida en Aguascalientes fue localizada en Ojuelos tras una falsa oferta de trabajo

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