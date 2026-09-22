Una joven de 21 años, reportada como desaparecida en Aguascalientes, fue localizada por elementos de la Policía de Jalisco en calles del Centro de Ojuelos, luego de trasladarse a este municipio tras recibir una presunta oferta de trabajo que habría resultado ser un engaño.

La mujer fue encontrada aparentemente desorientada y, tras ser abordada por los policías, se confirmó que sus características coincidían con las de la mujer que contaba con una ficha de búsqueda en Aguascalientes.

La localización ocurrió luego de que elementos de la Policía Regional recibieran una solicitud de apoyo de la Fiscalía General de Aguascalientes, debido a que se tenía información de que la joven, desaparecida en esa entidad desde el 8 de septiembre, podría encontrarse en Ojuelos.

Un elemento de la Policía de Jalisco declaró: "En la entrevista con ella corroboraron de que se trataba de la joven con ficha de búsqueda, quien aseguró que había recibido una oferta para trabajar en Jalisco mediante engaños, por lo que, de inmediato, los oficiales dieron las primeras atenciones al afectado, por lo que entablaron comunicación con el agente ministerial que llevaba la investigación para notificar sobre la localización".

Después de permanecer resguardada, la mujer fue entregada a la autoridad ministerial de Aguascalientes sobre la carretera federal 70, para que se inicie el proceso y los trámites correspondientes para que pueda regresar a su caso.