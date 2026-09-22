Seguridad

Juez Concede Suspensión Definitiva a Exgobernador de BC, Ernesto 'N'

Fue detenido por su presunto vínculo con una red de huachicol

Ernesto Ruffo AppelErnesto 'N', exgobernador de Baja California. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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