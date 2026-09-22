Este martes 22 de septiembre, en la página del Órgano de Administración de Justicia se publicó la resolución de una jueza que le concedió a Ernesto Ruffo Appel una suspensión definitiva. Se trata de un juicio de amparo que ingresó el pasado 18 de agosto.

En la demanda de amparo, la defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N' reclama que durante la audiencia de vinculación a proceso que se realizó el 19 de julio, la jueza le negó la solicitud de que llevara su proceso penal en su domicilio, ya que ese día le dictó la prisión preventiva oficiosa, por lo que ordenó su ingreso al Altiplano, donde actualmente se encuentra.

De acuerdo con el expediente 889/2026, con fecha de acuerdo del 21 de septiembre de 2026, el juez resolvió conceder la suspensión definitiva contra el acto y las autoridades señaladas en los considerandos tercero y cuarto de la resolución.

Dicho recurso lo promovió el exgobernador de Baja California, el cual es contra la negativa de que la prisión preventiva que enfrenta se pueda cumplir en prisión domiciliaria. Sin embargo, en la resolución de este martes no se dan a conocer los efectos de la suspensión definitiva.

Más tarde, el Órgano de Administración Judicial indicó en un breve comunicado que esta suspensión no involucra el cambio de medida estipulada originalmente:

"Se concede la suspensión definitiva, solo para el efecto de que la persona quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentra interna o haya sido internada, por lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que le corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Sin que esta juzgadora esté en aptitud de conceder la suspensión con efectos distintos a los previstos en la norma".

Ernesto 'N' fue gobernador en Baja California de 1989 a 1995 por el Partido Acción Nacional (PAN); se convirtió en el primer mandatario de oposición en esa entidad al derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 2026 había sido detenido como parte de una investigación relacionada con presuntas operaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos el pasado mes de julio, según lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

El exgobernador permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, 'El Altiplano', luego de que una jueza de control determinara prisión preventiva oficiosa tras ser vinculado a proceso.

La concesión de la suspensión definitiva sobre la prisión domiciliaria no equivale por sí misma a una orden de libertad, por lo que sus efectos concretos dependen de los términos establecidos en la resolución judicial.

Con información de Mario Torres

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