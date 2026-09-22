Una pareja de creadores de contenido fue víctima de un asalto cuando circulaban sobre la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 63, los jóvenes narraron en sus redes sociales como operan los delincuentes para prevenir hechos similares.

De acuerdo a Kay Menac, quien es cantante y tiene más de cinco millones de seguidores en TikTok, ella y su esposo Nando se encontraban viajando de la entidad poblana hacia la Ciudad de México cuando escucharon y sintieron que la llanta había pisado un objeto.

En ese momento escucharon que la llanta comenzó a desinflarse por lo que se dieron cuenta que ya estaba ponchada y procedieron a orillarse en un lugar cercano.

De acuerdo a su testimonio, el pincho se encontraba justo cerca de un lugar en donde te puedes orillar, es ahí donde los delincuentes están escondidos para que puedan interceptarte, esto dijo Nando: "Malamente tienes que pensar que te van a hacer daño para no caer en ese tipo de trampas".

Ambos bajaron de la unidad para cambiar la llanta; Kay pensó que no habría ningún problema pues contaban con su neumático de refacción, sin embargo, los delincuentes ya los habían detectado.

Cuando el joven cambiaba la llanta, unos hombres los interceptaron y aunque ella pensaba que los iban a ayudar, en cuestión de segundos los amagaron con un arma de fuego.

Los sujetos se llevaron sus pertenencias de valor que se encontraban al interior del vehículo, incluyendo su bolsa, cartera, celulares y una laptop, los cuales les exigieron que se los desbloquearan.

Nando mencionó que se sentía mal por desbloquearles los dispositivos móviles, pero ante el riesgo que presentaban sus vidas no tuvieron otra opción, esto agregó: "Salieron escondidos de una cosa y se metieron a las plantas a esconderse otra vez".

Los delincuentes también se llevaron la llave del vehículo por lo que quedaron incomunicados y sin poder salir de ahí, esto dijo Kay: "Estábamos atrapados en medio de la carretera(...) entonces empezamos a pedir ayuda y nadie paraba".

Ella mencionaba que entiende a los automovilistas por no detenerse pues lamentablemente en México este también es un modus operandi para asaltar en las autopistas; Minutos después un operador de tráiler detuvo su marcha y les ofreció llamarle a una grúa, mientras que otros jóvenes los acompañaron para que no se sintieran en peligro.

Finalmente la grúa llegó para llevarlos a un lugar seguro y pudieron llamarle a sus familiares para que les ayudarán a bloquear tarjetas y que tuvieran conocimiento de los hechos.

Con información de N+

MCS