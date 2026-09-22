Seguridad

Pareja de Creadores de Contenido Narra Asalto en la Autopista México-Puebla

Kay y Nando fueron víctimas de un robo cuando circulaban a bordo de su vehículo, un objeto ponchallantas los obligó a detener su marcha

Kay Menac y Nando de Ibarrondo sufren asalto en autopista México-Puebla.Kay Menac y Nando de Ibarrondo fueron víctimas de un asalto en autopista. Foto: Instagram @kaymenac

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Una cantante y su esposo sufrieron un asalto en la México-Puebla. Un ponchallantas los detuvo y fueron robados a mano armada.

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