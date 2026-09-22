Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron resultados positivos durante jornadas realizadas en distintos puntos de Sonora, con la localización de restos óseos y dos cuerpos en Guaymas y San Luis Río Colorado.



En San Luis Río Colorado fueron localizados dos cuerpos. El primero estaba expuesto por la fauna y tenía cabello negro y frondoso; vestía una camiseta tipo polo azul grisácea, short a cuadros en tonos azul marino o negro con gris, bóxer azul, calcetines negros y un huarache negro.



El segundo cuerpo fue localizado en una fosa, estaba amordazado y con los ojos cubiertos, tenía cabello negro, así como brackets; estaba sujeto con una camiseta deportiva de futbol amarilla y azul con el apellido “Morales”. En el lugar se hizo referencia a una cartera con una identificación del INE a nombre de Daniel Campos Martínez.



En el ejido Felipe Ángeles, en el Valle de Guaymas, durante otra búsqueda, integrantes de Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme localizaron restos óseos que se encontraban en superficie, labores en las que participaron Guerreras Buscadoras Cajeme, además de contar con el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.



La jornada en Guaymas también contó con seguridad de elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como la intervención de Servicios Periciales.