Seguridad

Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos en Guaymas y San Luis Río Colorado

Ambos colectivos fueron acompañados por elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal durante las distintas jornadas en ambos municipios de Sonora

Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos en Guaymas y San Luis Río ColoradoColectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos en Guaymas y San Luis Río Colorado. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+