La Secretaría de Marina (Semar) emitió una aviso a través de la Capitanía de Puerto Regional en Guaymas por el huracán "Polo", para alertar a la comunidad marítima que acaba de intensificarse a la categoría 5.



Este fenómeno trae vientos que superan los 300 kilómetros por hora y olas de más de 7 metros de altura que, por ahora, se ubica mar adentro, frente a las costas de Guerrero y Colima, provocando cielos nublados, fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona.



A pesar de la fuerza de este huracán, las autoridades informan que los puertos en Guaymas continúan abiertos para todo tipo de embarcaciones.



El #HuracánPolo se intensificó a categoría 5 en el Pacífico mexicano.



A las 06:00 h se localizó a 314 km al suroeste de Acapulco, Gro., con vientos de 255 km/h y rachas de 315 km/h. Se desplaza hacia el este a 9 km/h.



Se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas, vientos y… pic.twitter.com/qBTWEcR3Sh — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 22, 2026



Sin embargo, se activó la Bandera Azul en el semáforo meteorológico, esto significa un alerta principalmente para lanchas y unidades pequeñas de menos de 12 metros de largo.



Por lo que solicitaron a toda la comunidad marítima y a los habitantes de las zonas costeras no confiarse y mantenerse muy al pendiente de los avisos oficiales que emita la Capitanía de Puerto durante las próximas horas.