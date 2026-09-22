La Secretaría de Marina (Semar) emitió una aviso a través de la Capitanía de Puerto Regional en Guaymas por el huracán "Polo", para alertar a la comunidad marítima que acaba de intensificarse a la categoría 5.
Este fenómeno trae vientos que superan los 300 kilómetros por hora y olas de más de 7 metros de altura que, por ahora, se ubica mar adentro, frente a las costas de Guerrero y Colima, provocando cielos nublados, fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona.
A pesar de la fuerza de este huracán, las autoridades informan que los puertos en Guaymas continúan abiertos para todo tipo de embarcaciones.
Sin embargo, se activó la Bandera Azul en el semáforo meteorológico, esto significa un alerta principalmente para lanchas y unidades pequeñas de menos de 12 metros de largo.
Por lo que solicitaron a toda la comunidad marítima y a los habitantes de las zonas costeras no confiarse y mantenerse muy al pendiente de los avisos oficiales que emita la Capitanía de Puerto durante las próximas horas.