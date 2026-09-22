Sociedad

Emiten Alerta a la Comunidad Marítima en Sonora por Huracán 'Polo'

El fenómeno trae vientos que superan los 300 kilómetros por hora y olas de más de 7 metros de altura.

Emiten Alerta a la Comunidad Marítima en Sonora por Huracán "Polo"Emiten Alerta a la Comunidad Marítima en Sonora por Huracán "Polo". Foto: Archivo N+

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Polo, ahora categoría 5, genera alerta en la comunidad marítima de Sonora. Vientos y olas peligrosas. Puertos abiertos, pero precaución para embarcaciones menores.

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