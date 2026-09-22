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Taxistas Bloquean Av. Muñoz para Exigir Acciones Contra Transporte Irregular en SLP

Los inconformes demandan operativos contra el transporte irregular y una regulación pareja para los conductores que trabajan mediante plataformas digitales

Protesta de Taxistas Provoca Cierres Viales en Avenida MuñozProtesta de Taxistas Provoca Cierres Viales en Avenida Muñoz. Foto: N+

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El bloqueo provocó cierres preventivos en varios puntos de la zona, por lo que la Policía Vial pidió evitar el área y utilizar rutas alternas.

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