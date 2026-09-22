Taxistas Bloquean Av. Muñoz para Exigir Acciones Contra Transporte Irregular en SLP

Un grupo de taxistas bloqueó la circulación sobre la avenida Muñoz, frente a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para exigir mayor vigilancia y sanciones contra vehículos que, aseguran, ofrecen el servicio de transporte sin contar con las autorizaciones correspondientes.

La protesta se instaló a la altura de Rey Carlos V, donde los manifestantes colocaron mantas con sus principales demandas, entre ellas reforzar los operativos contra el llamado 'pirataje' y establecer una regulación pareja para quienes ofrecen viajes mediante plataformas digitales.

Los inconformes también solicitaron la destitución de la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, al señalar que sus demandas no han sido atendidas.

Debido al bloqueo, la Policía Vial implementó un dispositivo para desviar el tráfico y colocó cierres preventivos en distintos puntos de la zona.

Las afectaciones se registraron en el desnivel de Muñoz, frente a Salud Digna; en los cruces con Madrigal y Hernán Cortés, así como en el desnivel de Vasco de Quiroga y Fray J. de Xuárez.

La corporación vial pidió a los automovilistas evitar la zona, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes mientras permanece la protesta.